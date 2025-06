Parque Científico Tecnológico matancero destaca en Foro de la Unión Económica Euroasiática

En un paso significativo para la cooperación científica y la medicina de avanzada, el Parque Científico Tecnológico (PCT) de Matanzas y la compañía bielorrusa Human Craft firmaron este jueves un sólido Convenio de Colaboración.

El objetivo central persigue el desarrollo de servicios conjuntos para el diseño y fabricación de prótesis craneales personalizadas, utilizando tecnologías de punta como la fabricación aditiva (impresión 3D), con una clara proyección hacia los mercados de América Latina y el Caribe.

La firma se concretó durante la participación de una delegación del PCT Matanzas en el Foro de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), celebrado en Minsk, Belarús. La delegación matancera, encabezada por el MSc. Diego V. Castilla Cabrera, Presidente del PCT, e integrada por la DRC. Elsa Paz Estévez, Líder del Proyecto «Diseño y Fabricación de dispositivos para la salud a partir de tecnologías de fabricación aditiva e impresión 3D», desarrolló una intensa agenda de trabajo.

Previo a la firma con Human Craft, la delegación yumurina fue recibida con honores en la prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Belarús (ANCB). Allí, sostuvieron encuentros con altas autoridades científicas como el Dr. C. Vasili L. Gursky, secretario científico; la Dr. C. Tatiana L. Talako, subdirectora del Departamento de Ciencias Físicas y Técnicas; y Valery Hancharou, director del Centro de Análisis de Sistemas e Investigaciones Estratégicas.

El anfitrión clave fue el Dr. C. Serguei A. Filatov, líder del proyecto por Belarús y subdirector del Laboratorio de Análisis y Síntesis de micro y nano materiales estructurados del Instituto de Transferencia de Calor y Masa (ITMO) de la ANCB.

El encuentro sirvió para reforzar el proyecto conjunto cubano-bielorruso que ya se encuentra incubado en el PCT Matanzas. Este esfuerzo binacional integra, además del ITMO-ANCB, a importantes instituciones cubanas como el Centro de Estudios de Fabricaciones Avanzadas y Sostenibles (CEFAS) de la Universidad de Matanzas, el Centro de Biomateriales de la Universidad de La Habana, el Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO), el Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ), el Instituto de Neurología y Neurocirugía, y el Hospital Hermanos Ameijeiras.

El proyecto busca aplicar soluciones personalizadas –como prótesis craneales y andamios tisulares (estructuras para regenerar tejidos)– con propiedades mejoradas, impactando directamente en la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Durante las conversaciones tanto en la ANCB como en la posterior visita de la tarde del 25 de junio al Instituto de Transferencia de Calor y Masa (ITMO) –donde fueron recibidos por su director, el Dr. C. Oleg G. Penyazkov, el subdirector Dr. C. Nikolai V. Pabliukevich, y nuevamente el Dr. C. Serguei A. Filatov –se evaluaron los importantes resultados ya alcanzados por el proyecto conjunto.

Más allá del balance positivo, se identificaron nuevas oportunidades y la urgente pertinencia de avanzar a una etapa superior en la relación bilateral.

El eje de esta nueva fase es claro, y pasa por iniciar la prestación de servicios conjuntos en Cuba. Ello estará determinado tras establecer capacidades en la isla para la realización de implantes craneales utilizando fabricación aditiva e impresión 3D.

Además, se busca posicionar estos servicios con un mercado preferencial en América Latina y el Caribe e introducir tecnologías bielorrusas complementarias para la rehabilitación efectiva de los pacientes que reciban los implantes craneales.

Asimismo, como parte de los avances, se estudia la aplicación de tecnologías desarrolladas por el ITMO, particularmente en el campo del desarrollo deportivo.

Como resultado concreto de estas fructíferas reuniones, ambas partes ya trabajan en las bases para la firma de un nuevo Convenio de Colaboración que formalice estos objetivos ampliados y en la elaboración de proyectos específicos para llevarlos a cabo.

La firma del convenio con Human Craft y el fortalecimiento de la alianza con la ANCB, particularmente el ITMO, colocan al parque científico matancero en una posición de vanguardia en la aplicación médica de tecnologías aditivas en la región.

Ello no solo promete beneficios directos para la salud del pueblo cubano, sino que abre una ventana de oportunidad para ofrecer soluciones médicas avanzadas y accesibles a toda América Latina y el Caribe, marcando un hito en la cooperación Sur-Sur y la transferencia tecnológica de alto impacto social.

Tomado del periódico Girón