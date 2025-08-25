Septiembre de natación, alta cocina y ciencia en Varadero

VARADERO.- Al convertirse en anfitrión de varios eventos, el mes de septiembre vuelve a consagrar al principal destino de sol y playa cubano por sus atractivos como plaza de Congresos, Eventos, Convenciones e Incentivos, MICE, por sus siglas en inglés.

Del 11 al 13, la alta cocina estará de fiesta con el 15 Festival Internacional Varadero Gourmet 2025, un encuentro entre empresarios y profesionales de la gastronomía y la enología, con su sede habitual en el Centro de Convenciones Plaza América.

Conferencias, clases magistrales, degustaciones, competencias, maridajes del chef y el sommelier, presentaciones de productos, entre otras, darán vida a las tres jornadas, donde se actualizará de los servicios de alimentos y bebidas.

El propio día 13, dará sus primeras brazadas la IV Travesía Internacional Aguas Abiertas Gran Retto de México, para hasta el la fecha del 14, poner a nadar a más de 400 nadadores, en una competencia con un crecimiento notable en la organización.

Nadadores, triatletas, clubes, escuelas de natación y público en general están convocados a participar en esta nueva competición, que cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo y CubaDeportes, y se ha convertido en uno de los eventos de mayor atracción de los realizados en el principal balneario cubano.

“Nadar en una de las playas más hermosas del mundo es increíble”, sugiere la web oficial de Gran Retto, al promover un certamen que dirimirá los lugares en las distancias 750 metros, 1.5 kilómetros, tres, cinco y 10 kilómetros, categorías divididas por edades.

Como una oportunidad de actualización sobre tendencias en un área cada vez más relevante, tendrá lugar del 21 al 27 de septiembre el IV Congreso Internacional sobre Fabricación de Productos Biotecnológicos y Asuntos Regulatorios (Biomanufacturing 2025).

El prestigioso hotel Iberostar Selection Varadero acogerá la cita, donde se combinará una amplia gama de conferencias científicas.

Se tratan de solo tres encuentros, evidencia del auge de la modalidad MICE, lo cual confirma la postura del Ministerio de Turismo a favor de la diversificación de las ofertas en Varadero, ya no exclusivo de sol y playa.

Este tipo de turismo, ha sido reconocido, supera sus expectativas globales, y muestra un ritmo de crecimiento positivo, algo que sin dudas contribuiría también a las pretensiones de recuperar cifras de llegadas de visitantes parecidas al 2019, antes de la pandemia que posteriormente afectó a la industria de los viajes.