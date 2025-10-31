Acogerá Universidad de Matanzas Taller Internacional de Jóvenes Investigadores

La universidad de Matanzas acogerá la primera edición del Taller Internacional de Jóvenes Investigadores entre los días 25 y 27 de marzo del año próximo.

El evento abordará entre sus principales temáticas la tecnología, la inteligencia artificial y los procesos industriales vinculados al desarrollo sostenible y la innovación educativa.

«Este tipo de espacios son fructíferos para los jóvenes, ya que permiten conocer e interconectar las investigaciones que se están realizando en todo el país y enfocarlas al desarrollo local», expresó Yasniel Sánchez, coordinador nacional de la Red de Jóvenes Investigadores.

Bajo el Lema “Conectando ciencia joven para el futuro”, este evento fomentará el intercambio científico entre investigadores en función del desarrollo sostenible.

«Realmente, realizar esta primera edición del evento en Matanzas es un reto, por lo que agradezco a los directivos y la rectora de la Universidad de Matanzas por confiar y darles un espacio a los jóvenes investigadores para que tengan voz y presenten sus investigaciones», afirmó Sánchez.

Escrito junto al periodista George Carlos Roger Suárez