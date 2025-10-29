Alistan contingente matancero para apoyo al Oriente cubano

Casi 69 trabajadores de la Empresa Eléctrica de la provincia de Matanzas saldrán hacia la región oriental de Cuba para apoyar en la recuperación tras el paso del huracán Melissa.

La fuerza del territorio la integran cuatro brigadas, con igual dotación de carros de servicio, un compresor y un toimil, que estarán al servicio de las comunidades afectadas por el fenómeno meteorológico.

Con destino a la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, este contingente de especialistas y obreros tiene al mando el director general de la Empresa Eléctrica de Matanzas, Jorge Alejandro Rodríguez Azpeitia.

Melissa se encontraba esta mañana sobre el territorio holguinero de Banes y se movió hacia el mar con una amplia banda de precipitaciones, vientos de tormenta tropical y marejadas en la costa norte hasta Camagüey.

Foto: Tomada del periódico Girón