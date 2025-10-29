Mesa Redonda especial con el presidente: Actualizan situación en Cuba tras el paso de huracán Melissa (+ video)

El primer secretario del Comité Provincial del Partido, Osbel Lorenzo Rodríguez, informó que, si bien el territorio no sufrió afectaciones de la magnitud de otras provincias orientales, sí se reportaron daños en varios sectores.

Las afectaciones principales han consistido en viviendas con daños parciales, caída de árboles y perjuicios en las vías. Tras una visita a Puerto Padre se constató que la carretera ya no presenta obstrucciones, gracias a los trabajos de recuperación realizados.

También se registraron daños en cables eléctricos y telefónicos. No obstante, el impacto más significativo se concentra en la agricultura, con afectaciones serias en un polo productivo de 920 hectáreas, principalmente de plátano, y en unas 900 hectáreas de maíz, que serán evaluadas con mayor precisión en las próximas horas.

Entre los efectos positivos de las lluvias, se destacó el llenado de las presas, lo que mitiga la intensa sequía que atravesaba la provincia. Se mantiene vigilancia sobre la presa Juan Sáez, la mayor de la provincia, la cual se acerca a su nivel de alivio.

El directivo reconoció la disciplina de la población, sin incidentes reportados, y la operatividad de los centros de evacuación. Agradeció, además, la solidaridad y los mensajes de apoyo recibidos desde todo el país.

Ratificó la voluntad de encarar la recuperación con el principio de que las zonas dañadas deben quedar en mejores condiciones que las previas al evento meteorológico, concepto que guiará el trabajo en la provincia.

Desde el Consejo de Defensa Nacional se informó que los órganos de trabajo político-ideológico y del Partido han cumplido cabalmente lo concebido en los planes de enfrentamiento a desastres desde que se decretó la fase informativa, enriqueciendo su labor con los aportes de los presidentes de los consejos de defensa provinciales.

Al respecto, el secretario de Organización del CCPCC, Roberto Morales Ojeda, destacó el trabajo cohesionado y la solidaridad del pueblo, evidenciado en que más del 95% de las personas que requirieron protección fueron acogidas en casas de familias y viviendas de otros compañeros. Esta acción constituye una muestra tangible del principio de priorizar la vida humana y los valores de colaboración y unidad que rigen en la sociedad.

Morales Ojeda reconoció la participación activa de todos los cuadros integrantes de los consejos de defensa a lo largo del país, con una mención especial a los Grupos de Trabajo Político-Ideológico a nivel de provincia, municipio y zona. La movilización se extendió incluso a quienes no forman parte de estas estructuras, reforzando el trabajo comunitario y la movilización consciente de la población a partir de la percepción de riesgo creada.

El papel de la comunicación fue vital, utilizándose todas las vías concebidas: desde el trabajo persona a persona, casa a casa y barrio a barrio, hasta el uso de la televisión, la radio y las plataformas digitales.

El dirigente partidista resaltó la labor de comunicadores comunitarios y corresponsales, como el ejemplo de Guamá, capaces de trasladar información veraz y oportuna en tiempo real.

Esta labor fue complementada por periodistas, directores de medios y cibercombatientes, que se convirtieron en influenciadores clave, trasladando información a través de diversos canales como YouTube. Medios nacionales convertidos en multimedia, como Cubadebate, fueron referentes.

Próximos pasos y llamado a la acción

Para la fase de recuperación en las provincias afectadas, el secretario de Organización del CCPCC enfatizó en la necesidad de mantener una información sistemática a la población, especialmente ante las afectaciones eléctricas previstas que pueden limitar los repetidores.

Se insta a implementar puntos comunitarios con sistemas de audio, televisión y radio que permitan mantener el flujo informativo.

Se convoca a la movilización de todo el pueblo, con un papel protagónico de los jóvenes, para participar en el proceso de recuperación. Paralelamente, se subraya la importancia del control popular para garantizar que los recursos destinados a la recuperación lleguen a su destino previsto y se ejecuten con la calidad requerida, sin sustituir la responsabilidad institucional pero actuando como un vigilante colectivo.

La confianza expresada por la población en las redes sociales hacia el Partido y sus instituciones se valora como un reflejo de la efectividad del trabajo desplegado durante esta etapa crítica.

Presidente del INRH destaca efectividad de las medidas de gestión