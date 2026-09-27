Celebran gala político-cultural por el aniversario 66 de los CDR (+fotos)

La gala provincial en homenaje al aniversario 66 de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), mayor organización de masas del país, tuvo lugar este sábado en el Teatro Sauto de Matanzas, Monumento Nacional.

La ceremonia, a la que asistieron las máximas autoridades del territorio y una representación de coordinadores de Pinar del Río y Santiago de Cuba, resultó un premio a los resultados de la provincia, Vanguardia Nacional en la emulación de los CDR.

En la jornada agasajaron el desempeño de cederistas y organismos en salvaguardar las conquistas de una nación comprometida con las causas justas.

Asimismo se reconoció el quehacer de las estructuras de base más destacadas del territorio así como del municipio de Matanzas.

Por otro lado, empresas y organismos de la provincia entregaron reconocimientos a la organización de masas, estímulos que recibió su coordinador Norlenis Serpa Santos.

Representantes del Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas Revolucionarias así como de otras entidades, también acudieron a la actividad político-cultural en la que se significó el papel histórico de los Comités de Defensa de nuestra nación.

La gala se complementó con las sonoridades que llevaron músicos locales al legendario teatro matancero como Alfonsito Llorens y Conchita Torres, así como por las actuaciones del grupo Novadanza y el cuarteto de Maravillas de la Infancia.