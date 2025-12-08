Conmemoran aniversario 36 de la Operación Tributo y el 129 de la caída de Antonio Maceo (+fotos)

Desde temprano en la mañana de este domingo siete de diciembre, las calles de Matanzas se llenaron con los colores de la bandera nacional. El movimiento en las esquinas era inusual.

En el parque de la Libertad, se reunieron trabajadores, campesinos, estudiantes, amas de casa, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior. Todos compartían un mismo propósito: participar en el desfile que partió del emblemático parque yumurino hasta el cementerio San Carlos de Matanzas.

Allí, junto a autoridades políticas, gubernamentales, organizaciones de masas y, militares de la provincia, se conmemoró el 36 aniversario de la Operación Tributo y el 129 de la muerte en combate del Mayor General Antonio Maceo Grajales y su ayudante, Panchito Gómez Toro.

A la caravana, que recorrió varios kilómetros, se sumaron personas de centros laborales y estudiantiles. Frente a la arcada del cementerio, se instaló una tribuna y butacas para los familiares de los caídos en las guerras de África, muchos, de avanzada edad, con dolor y lágrimas visibles en sus rostros.

Yanara Concepción Domínguez, secretaria del Partido Comunista de Cuba en el municipio de Matanzas, reconoció la firmeza de los combatientes internacionalistas, tanto los fallecidos como los que aún sirven a la causa revolucionaria.

Tras el acto, la presidencia, encabezada por Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido en la provincia de Matanzas, y Marieta Poey, gobernadora, se dirigió al mausoleo donde reposan los restos de los caídos en África. Allí se observaron escenas de dolor, lágrimas y reconocimiento al deber cumplido.

El silencio fue interrumpido por una orden militar: una corneta tocó «Silencio», seguido de tres descargas de fusilería en honor a los caídos.

Al finalizar, Sabines Lorenzo conversó con alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos, destacando la firmeza del pueblo y dijo: «Muchos de los que hoy están aquí no tuvieron electricidad en toda la noche y aun así vinieron a honrar a sus hermanos, y agregó, pese a las dificultades que vivimos, la respuesta fue rotunda».