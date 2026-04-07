CTC matancera denuncia consecuencias del bloqueo

Este lunes temprano en la mañana, en la sede provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en Matanzas, volvieron a escucharse testimonios de los efectos del bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra esta nación soberana.

Representantes sindicales describieron el drama del día para producir bienes y servicios en una economía que intentan asfixiar desde la Casa Blanca, acciones recrudecidas con la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, contentiva de un cerco petrolero y la amenaza de aplicar fuertes aranceles a los países suministradores.

Voces de la industria de ocio lamentaron la cantidad de dependientes, camareras, maleteros…, hombres y mujeres alejados de su lugar natural en hoteles y actividades extrahoteleras, precisamente en el período de mayor ingreso en divisas por ser la temporada de alza turística, período de noviembre a abril donde el país recepciona sus principales flujos de clientes internacionales.

Por el Sindicato de Energía y Minas se ilustró con la central termoeléctrica Antonio Guiteras, una de las industrias más laceradas por medidas que impiden la compra de partes y piezas para un mantenimiento capital, cuya demora incide en roturas como la sucedida en la madrugada de este 6 de abril.

Osmar Ramírez Ramírez, secretario general del Comité provincial de la CTC, reflexionó sobre las consecuencias de lo que calificó guerra económica, financiera y comercial. “No es bloqueo”, dijo con cierta angustia. La semántica del bloqueo se queda pequeña ante el alcance de políticas tan criminales, consideró.

Se refirió a cómo los daños son mayores en un territorio peso pesado para la estructura productiva y de servicios del país, que concentra aquí sectores esenciales como el turístico, el petrolero o el eléctrico, y donde “habrá que seguir creciéndose para derrotar al imperialismo yanqui desde la innovación, el talento, las facultades concedidas a la empresa estatal socialista.”

Todavía hay que hacer más, desde lo cotidiano, en cada puesto laboral, en el cuidado de la materia prima. Y sí, sí se puede hacer más, reitero. “Hay un montón de reservas productivas, de servicios, en la manera de gestionar los asuntos. Cuba espera por nosotros, los trabajadores, la familia. Nos debemos actuar diferente”, exhortó.

“Nada nos doblegará. No ha sucedido en más de 65 años de agresiones de todos los tipos, mucho menos en el año del centenario del natalicio de nuestro eterno Comandante en Jefe Fidel Castro y de los 65 años de la victoria en las arenas de Playa Girón”.

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