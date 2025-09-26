Designan nueva jefa del departamento ideológico del CC del Partido

Como parte del fortalecimiento de la actividad ideológica, el Buró Político acordó designar a la miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Yuniasky Crespo Baquero, como jefa de su Departamento Ideológico.

Yuniasky, quien se desempeñaba al frente del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central, es Licenciada en Educación en la especialidad Marxismo-Leninismo e Historia. Tiene 48 años de edad, es diputada a la Asamblea Nacional y cuenta con una amplia trayectoria como dirigente político, primero en la FEU y después en la UJC, de la cual llegó a ser primera secretaria de su Comité Nacional.

En el Partido fue miembro del Buró Ejecutivo provincial en La Habana, en dos esferas de trabajo, y posteriormente primera secretaria del Comité provincial en Mayabeque por más de tres años.

Para ocupar el cargo de jefe del Departamento de Atención al Sector Social en el Comité Central se promovió al compañero Rolando Ernesto Yero Travieso, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de Atención a la UJC y las organizaciones de masa.

El compañero Yero es Doctor en Medicina, especialista en Medicina Interna, de 55 años de edad y con experiencia en la dirección política. En la UJC asumió diversas responsabilidades hasta llegar a ser miembro de su Buró Nacional para atender la actividad ideológica.

En el Partido ha ocupado, entre otros cargos, el de primer secretario del Comité municipal y miembro del Buró Ejecutivo en la provincia de La Habana, atendiendo la actividad de Salud, Ciencia e Industria Farmacéutica, hasta ser promovido como vicejefe del Departamento de Atención al Sector Social en el Comité Central.