Reafirman universitarios matanceros solidaridad con Venezuela

26 de septiembre de 2025 Regla Yasira de León Reyes
La Universidad de Matanzas, reconocida como institución de excelencia, se posiciona así también en el ámbito internacional como referente de apoyo a las luchas de los pueblos hermanos

La Universidad de Matanzas reafirmó su solidaridad con la Revolución Bolivariana de Venezuela mediante la firma masiva de un libro de respaldo, en un acto celebrado este viernes.

Esta iniciativa se suma a la segunda jornada nacional de recolección de firmas en defensa de la soberanía venezolana, que moviliza a centros laborales, instituciones educativas y barrios en toda Cuba, incluido el sector energético en Matanzas.
En el acto universitario, estudiantes, profesores y personal no docente expresaron su apoyo frente a las presiones externas que enfrentan Venezuela y Cuba, reafirmando la defensa de la estabilidad regional y la no injerencia.
Este gesto es parte de un amplio movimiento solidario, impulsado por organizaciones políticas y sociales cubanas, que subraya el compromiso con la integración latinoamericana y la paz frente a intentos de agresión.
