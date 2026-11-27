JOVELLANOS.-El acto municipal se desarrolló este 27 de noviembre en el Consejo Popular Flor Crombet, con la presencia de las principales autoridades del territorio y representantes de las organizaciones políticas y de masas, para honrar la memoria de los mártires y reafirmar el compromiso con la historia.

La jornada recordó el trágico suceso de 1871, cuando ocho jóvenes inocentes fueron fusilados, y reafirmó el legado de dignidad que permanece vivo en la memoria del pueblo cubano.

Las autoridades presentes coincidieron en la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el valor de la justicia, la dignidad y el amor a la Patria, y de preservar la memoria histórica como parte esencial de la identidad nacional.

La Dirección municipal de Cultura tuvo a su cargo el acompañamiento artístico de la jornada, con la participación del solista Hamed Lázaro y pioneros de la Escuela Primaria.

Desde el arte y la expresión infantil, contribuyeron a conferir solemnidad y emotividad a este momento de recordación, demostrando que la cultura también es vehículo para honrar a los héroes y mantener viva la memoria de los que ofrendaron su vida por la libertad.

A 155 años de aquel crimen, recordar a los ocho estudiantes de Medicina es defender la memoria histórica, cultivar el respeto por nuestros próceres y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la justicia y la dignidad.

Porque los pueblos que honran su historia mantienen viva su memoria, y en Jovellanos ese compromiso se renueva cada 27 de noviembre con el ejemplo de aquellos jóvenes.