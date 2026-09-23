Mi criterio compartido

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la Republica en su primera intervención, en el programa Criterios Compartidos, que se transmitirá miércoles alternos expresó un grupo de ideas cruciales para el país.

Planteó que se trabaja para independizar el bombeo de agua del sistema energético nacional, proyecto en el que se avanza y que se extenderá a todo el país, logrando mejoras en el suministro del líquido para la población.

En la actualidad, señaló que el 97 por ciento de las emisoras de radio del país cuentan con paneles solares, al igual que 25 por ciento de los transmisores de Radio Cuba y el 25 por ciento de las radios bases de Etecsa.

También se refirió a los emprendimientos de los actores económicos estatales y no estatales y puntualizó que los sectores que dan servicio a la población están diciendo que esto es lo que les hacía falta para avanzar.

De igual forma acotó que ahora lo que hay que hacer es controlar todo lo autorizado para llevar a hecho, dentro de lo regulado.

Por último el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba criticó la postura ofensiva del presidente norteamericano Donald Trump en su intervención en la Asamblea General de la ONU.