Construir el plan de la economía desde la base

La apuesta de búsqueda en los colectivos laborales de alternativas para el progreso en la producción de bienes y servicios, sustenta la elaboración de las cifras preliminares del plan de la economía y el presupuesto para el año 2027.

Así lo consideró Alexis Martín, funcionario de la esfera de Asuntos Económicos del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, al presentar en la reunión del Secretariado el informe resumen del proceso asambleario que desde el 16 de agosto transcurren en este territorio, y cuyo cronograma finalizará el 30 de septiembre.

Martín valoró el complejo contexto donde transcurre este relevante momento en la vida de la población laboral matancera, un ejercicio democrático que permite proponer el plan en la base, por los encargados de transformar la materia prima, dar servicios y crear riquezas.

Como tendencias resaltó que en las asambleas afiliados y trabajadores efectuadas hasta la fecha los principales planteamientos podrían tener respuesta en las propias entidades o en el municipio, lo cual, razonó, evidencia que “hay que seguir escuchando las opiniones de los trabajadores, pues sus propuestas nacen de la experiencia acumulada en sus puestos laborales”.

El funcionario alertó que no se trata de presentar en las asambleas solo indicadores para la planificación en el 2027, sino criterios que indiquen cómo se pueden alcanzar y el impacto que ello tendía en la vida de los colectivos.

En tal sentido, precisó, hay que profundizar o esclarecer las fuentes seguras o probables de aprovisionamiento de materia prima, insumos y recursos energéticos, y nuevas opciones para incrementar la generación de bienes y de servicios.

Llamó la atención sobre la influencia sindical para potenciar la ciencia, la tecnología y la innovación, y la atención al movimiento de innovadores y racionalizadores, gracias al cual se mantienen líneas productivas, se recuperan partes y piezas y se garantizan empleos.

Se refirió a un aspecto preocupante como las empresas con pérdidas económicas, lo que supone, apuntó, la construcción colectiva de medidas para cambiar esos negativos resultados.

Para este proceso, la provincia programó 3 mil 936 asambleas y 233 de representantes, con la participación estimada de unos 96 mil 784 afiliados y trabajadores.