Celebra Matanzas desde hoy aniversario 40 de la AHS

Durante seis jornadas se celebrará en Matanzas el Taller de nuevas narrativas del Periodismo La letra viva, desde hoy hasta el venidero 30 de septiembre, dedicado a los 40 años de la Asociación Hermanos Saiz.

La inauguración acontecerá esta tarde en el Museo Farmacéutico, momento propicio para entregar el premio del concurso convocado para la ocasión. Varias conferencias formarán parte del programa durante el viernes, en la biblioteca Gener y Del Monte.

En la mañana el Historiador de la Ciudad, Doctor Ercilio Vento Canosa, disertará sobre la historia de la comunidad Canímar, mientras que el periodista y narrador Guillermo Carmona ofrecerá un acercamiento a Los cronistas del fin del mundo y la ponencia del escritor, periodista, editor y profesor Rafael Grillo responderá al título Viajar es un deber; crónicas de viajes, con la presentación de su libro homónimo.

En la tarde Humberto Fuentes, periodista, narrador y poeta, se referirá a la recreación de la realidad en el nuevo periodismo y la intervención de la fotógrafa Karla González Horta versará sobre la historia y referentes de fotoperiodismo y la fotografía documental.

Durante el fin de semana los participantes realizarán una intervención periodística en la comunidad de Canímar y el lunes Ediciones Vigía acogerá dos conversatorios: en la mañana dedicado al primer año de la revista Pueblo Nuevo, con la presentación de un número especial y en la tarde relacionado con los 60 años de El Caimán Barbudo.

El martes la Casa de las Letras Digdora Alonso, sede de Ediciones Matanzas, acogerá una exposición de libros de Periodismo, publicados bajo su sello y el miércoles tendrá lugar la clausura del evento y la presentación de los resultados de la intervención en la comunidad de Canímar.

Otros eventos se dedicarán en todo el país al aniversario 40 de la AHS, a celebrarse el 18 de octubre venidero, entre ellos el Encuentro hispanoamericano de Escritores, en Villa Clara; el evento de teatro Desconectado 969, en La Habana; Pinar hip hop, en la más occidental de las provincias cubanas; en Las Tunas, el literario Portus Patris; y en Santiago de Cuba, el Taller y Concurso de la Radio Joven Antonio Lloga In Memoriam.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26