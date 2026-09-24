Liminares del Derecho Empresarial (II)

En el Sector Público su papel es asesorar a las dependencias de gobierno respecto a la creación y cumplimiento de normas, leyes y reglamentos para el sector privado. Puede trabajar como asesor en el Órgano Legislativo del país, o incluso, ocupar uno de esos cargos.

Concurren otras ramas de este estudio, en las cuales también se apoya, como:

Derecho Comercial.

Derecho Laboral.

Derecho Civil.

Derecho Mercantil.

Derecho Notarial.

Derecho Tributario.

Derecho Corporativo.

Existen programas de apoyo económico para las pequeñas y medianas empresas, que tienen como finalidad la formación de nuevas empresas y brindar ayuda a emprendedores, como Fondo PYME. También se han creado nuevos institutos que ofrecen las facilidades y orientaciones para los interesados en los apoyos.

El brindar apoyo como programa de Gobierno incluye asesorías en los ámbitos necesarios, como el profesional en Derecho Empresarial, abriendo su campo laboral.

Además, las exigencias para las entidades empresariales por parte de los niveles de gobierno van en aumento, abriendo el campo laboral para el profesional especializado en Derecho Empresarial, el cual también se encarga de regular y estudiar las cuestiones legales de las empresas, sin importar su tamaño.

Profesor Titular y Consultante. Universidad de Matanzas.