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El culto a la palabra viva en el espacio «Te Conté» de la Uneac

23 de septiembre de 2026 María Elena Bayón Mayor
Vale resaltar que el espacio "Te conté" deviene ejercicio de memoria colectiva y herramienta de cohesión social, al mantener latente la tradición oral en la Atenas de Cuba

El espacio de narración oral «Te conté» de la UNEAC en Matanzas destaca por su popularidad y función de rescate de la memoria local.

pqCapaz de convocar a generaciones diversas en torno a la palabra viva, se distingue por el trabajo profesional en su conducción de las narradoras orales Leonides de León e Ileana Hernández.

Esta peña, efectuada los últimos martes del mes, posiciona como escenario principal la Casa Social de los Escritores y Artistas, así como ha utilizado el museo Palacio de Junco, la biblioteca Gener y Del Monte y la sala de conciertos José White, entre otros.

El proyecto no se limita a la narración escénica, integra anécdotas, cantos, bailes y música en vivo. Cada edición suele girar en torno a un tema monográfico que sirve de hilo conductor, el cual puede ser un personaje, una fecha, un objeto tradicional o un sentimiento.

Sin lugar a dudas, la gracia especial de este espacio, radica en la conducción de «Mamita» de León e Ileana Hernández, quienes logran recrear una atmósfera de calidez, donde brotan recuerdos y emociones en el auditorio, mediante una especie de interacción intergeneracional, con predominio de adultos mayores, sin que falte en ocasiones su presencia en escuelas cercanas y hogares de abuelos, lo que renueva la energía de los encuentros.

Su evento fundamental es el Festival «Te-Conté», que ha podido realizarse en tres ediciones, la última en junio de 2025, con la participación de invitados de otras provincias y naciones, entre estas La Habana y México, lo cual consolida a esta ciudad, como asevera la crítica especializada, «en una posición referente en el arte de contar historias».

Vale resaltar que el espacio «Te conté» deviene ejercicio de memoria colectiva y herramienta de cohesión social, al mantener latente la tradición oral en la Atenas de Cuba.

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