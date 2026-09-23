El culto a la palabra viva en el espacio «Te Conté» de la Uneac

El espacio de narración oral «Te conté» de la UNEAC en Matanzas destaca por su popularidad y función de rescate de la memoria local.

pqCapaz de convocar a generaciones diversas en torno a la palabra viva, se distingue por el trabajo profesional en su conducción de las narradoras orales Leonides de León e Ileana Hernández.

Esta peña, efectuada los últimos martes del mes, posiciona como escenario principal la Casa Social de los Escritores y Artistas, así como ha utilizado el museo Palacio de Junco, la biblioteca Gener y Del Monte y la sala de conciertos José White, entre otros.

El proyecto no se limita a la narración escénica, integra anécdotas, cantos, bailes y música en vivo. Cada edición suele girar en torno a un tema monográfico que sirve de hilo conductor, el cual puede ser un personaje, una fecha, un objeto tradicional o un sentimiento.

Sin lugar a dudas, la gracia especial de este espacio, radica en la conducción de «Mamita» de León e Ileana Hernández, quienes logran recrear una atmósfera de calidez, donde brotan recuerdos y emociones en el auditorio, mediante una especie de interacción intergeneracional, con predominio de adultos mayores, sin que falte en ocasiones su presencia en escuelas cercanas y hogares de abuelos, lo que renueva la energía de los encuentros.

Su evento fundamental es el Festival «Te-Conté», que ha podido realizarse en tres ediciones, la última en junio de 2025, con la participación de invitados de otras provincias y naciones, entre estas La Habana y México, lo cual consolida a esta ciudad, como asevera la crítica especializada, «en una posición referente en el arte de contar historias».

Vale resaltar que el espacio «Te conté» deviene ejercicio de memoria colectiva y herramienta de cohesión social, al mantener latente la tradición oral en la Atenas de Cuba.