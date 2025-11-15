Ratifica su entusiasmo y compromiso la FEEM matancera (audio)

La importancia de potenciar las asambleas de grupo como el espacio ideal para el análisis de las preocupaciones e intereses de los educandos fue uno de los temas que centraron el debate del Consejo provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media (FEEM) en Matanzas.

En su sesión plenaria, celebrada recientemente en la capital yumurina durante dos jornadas de trabajo, los principales líderes de la FEEM de cada municipio intercambiaron ideas y criterios sobre los principales retos y compromisos de la organización y su papel protagónico en la defensa de los deberes y derechos de los estudiantes.

La cita, que contó con la presencia de las principales autoridades del Partido y el Gobierno de esta occidental provincia, marcó el cierre de un periodo de trabajo intenso y el inicio de una nueva etapa bajo el liderazgo de Amanda Hernández Boffill, ratificada en su cargo como presidenta provincial de la FEEM.

La joven, quien cursa el grado 12 en el Colegio Universitario de Periodismo, sintetizó a Radio 26 el impacto y significado del encuentro.

Ccmo lo expresa la ratificada presidenta, la sesión plenaria del Consejo provincial de la FEEM aconteció entre agudos análisis y razonamientos sobre aspectos cruciales para los estudiantes de la enseñanza media en el territorio.

La calidad del proceso docente educativo, la preparación integral, la recreación sana, la formación de valores, la formación vocacional, las redes sociales, la batalla contra el embarazo en la adolescencia y el consumo de drogas o sustancias nocivas, fueron algunos de los temas abordados y que constituyen prioridad para la organización estudiantil, que en diciembre próximo arriba al aniversario 55 de su fundación.