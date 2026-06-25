Matanceros destacan con bronce en Olimpiada Iberoamericana de Informática

Dos estudiantes del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas (IPVCE) Carlos Marx de esta provincia, alcanzaron medallas de bronce en la Olimpiada Iberoamericana de Informática 2026, evento organizado desde Cuba y desarrollado en formato en línea con protocolo de supervisión remota.

Los matanceros Ronelvys Fuentes Sánchez y Daniel García Orihuela, formaron parte del equipo de la Mayor de las Antillas, que integrado por 16 participantes logró un saldo de 10 preseas; tres de plata y siete de bronce y se posesionó en el sexto lugar iberoamericano, un meritorio resultado para el sistema educativo cubano.

La Olimpiada reunió a estudiantes del nivel de Enseñanza Media de varios naciones, quienes compitieron en pruebas de programación algorítmica que incluyeron problemas de alta complejidad, y de acuerdo a lo informado por los organizadores, cada ejercicio tuvo un valor de 100 puntos y un tiempo aproximado de cinco horas para su solución, lo que exigió preparación intensiva y rigor técnico.

Según dieron a conocer, el certamen contó con la participación de delegaciones de América y Europa, en los resultados preliminares Venezuela y China encabezaron con medallas de oro, mientras Estados Unidos, Corea del Sur y Rusia destacaron con preseas doradas y plateadas.

La Universidad Central Marta Abreu de las Villas y la Unión de Informáticos de Cuba respaldaron la preparación del equipo nacional en correspondencia con la estrategia de incentivar la vocación en torno a la programación y la computación.

La Olimpiada Iberoamericana de Informática constituye un espacio clave para la cooperación regional en ciencias y tecnología y fortalece la formación de jóvenes talentos en el ámbito digital.