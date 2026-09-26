Unión de Reyes evaluó principales asuntos de la gestión municipal
La XXVIII sesión de la Asamblea municipal del Poder Popular de Unión de Reyes analizó, este sábado, los principales asuntos relacionados con la gestión del territorio y la calidad de vida de la población.
Durante la jornada se examinó el comportamiento del Plan de la Economía y el Presupuesto al cierre de junio de 2026, la atención a la población, la implementación de las 176 medidas de Transformaciones Económicas y Sociales del Gobierno y los aseguramientos para la continuidad del curso escolar 2026-2027.
En el ámbito económico, el informe presentado mostró como al cierre del primer semestre los ingresos cedidos del municipio alcanzaron los 74,3 millones de pesos, cifra ligeramente inferior a la planificada, mientras los gastos corrientes llegaron al 99,4 por ciento de ejecución.
Entre las prioridades identificadas estuvieron el incremento de la producción de bienes y servicios, el aumento de la recaudación, el aprovechamiento de las reservas del territorio y un mayor control sobre los recursos.
También se señalaron dificultades en determinados ingresos vinculados con la comercialización de productos agropecuarios y las ventas minoristas, así como sobregiros en algunos gastos, particularmente en el sector de la Salud Pública.
La atención a la población constituyó otro de los puntos analizados. Durante el primer semestre se atendieron más de 90 casos, relacionados, fundamentalmente con ayudas económicas, suministro de agua y bancarización.
En este sentido, se insistió en la necesidad de fortalecer el control desde la base, elevar la calidad y oportunidad de las respuestas y avanzar en la informatización del sistema de atención a la población.
La Asamblea examinó además las principales dificultades para garantizar la continuidad del curso escolar 2026-2027, entre ellas la cobertura docente, las condiciones de algunos centros, el abastecimiento y el transporte.
La sesión, fue conducida por Vladimir Cabrera Tejera, presidente de la Asamblea Municipal, y permitió dar seguimiento a los principales problemas del territorio, así como al análisis de las medidas encaminadas a su solución.
La primera secretaria del Partido en el territorio, Yaneisy Fuentes López, acompañó a los delegados e integrantes de las estructuras de gobierno local.
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