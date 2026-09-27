Refuerzan trabajo comunitario de los pioneros

Con la clase metodológica de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), dirigida por su presidenta, Edenia Arguelles López, miembro del Buró municipal de la Union de Jóvenes Comunistas (UJC) en Jovellanos se potencia la participación comunitaria.

En el encuentro participaron las guías bases, directores, pioneros e invitados de las escuelas primarias y secundarias del territorio.

La actividad siguió las orientaciones del Comité Nacional de la UJC para vincularse con las organizaciones pioneriles y sus actividades educativas, culturales y políticas. Durante el encuentro se enfatizó en la red pioneril comunitaria como extensión de la juvenil, buscando la participación de lis estudiantes en las tareas del barrio.

La directora general de Educación del municipio, Lucila Hernández, calificó el encuentro como una preparación necesaria para afrontar las tareas debla organización en el presente curso escolar.

Destacó que este tipo de espacios garantizan la coherencia y calidad del trabajo pioneril, además de fortalecer la formación integral de los estudiantes desde edades tempranas.