España doblega a Inglaterra en arranque de grupo A de Liga de Naciones 

La selección española de fútbol doblegó 3-2 a Inglaterra en el inicio de las acciones competitivas del grupo A de la Liga de Naciones de fútbol.

El atacante español Lamine Yamal inauguró el marcador a los dos minutos de juego tras una jugada en la que quedó mano a mano con el cancerbero inglés James Trafford y sacó un zurdazo para perforar las redes.

La respuesta de los dirigidos por Thomas Tuchel llegó a los 36 minutos por intermedio de la combinación entre el mediocampista Jude Bellingham y Anthony Gordon, en la que el centrocampista filtró un balón para que el extremo rematara desde la frontal del área, evitando la estirada de Unai Simón.

Cuando la primera parte agonizaba, Harry Kane marcó el segundo gol para el seleccionado de los tres leones aprovechando un pase de su compañero Nico O’Reilly.

En la segunda parte, la vigente campeona del mundo salió en busca del empate, por lo que el técnico Luis de la Fuente envió al terreno de juego a Alex Baena en sustitución de Ferran Torres; Baena consiguió el gol del empate al 60 tras una asistencia de Dani Olmo.

Baena cambió de rol al 74 para asistir a Mikel Oyarzabal con el tanto de la victoria para los españoles, con lo cual suman sus primeras tres unidades de la lid.

En el otro encuentro del grupo, Croacia venció a Chequia con goles de Luka Modric al 47 y Marco Pasalic al 77, mientras Adam Karabec descontó para los checos al 54 de partido.