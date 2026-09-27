4 de octubre de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

España doblega a Inglaterra en arranque de grupo A de Liga de Naciones 

27 de septiembre de 2026 George Carlos Roger Suárez
El atacante español Lamine Yamal inauguró el marcador a los dos minutos de juego tras una jugada en la que quedó mano a mano con el cancerbero inglés James Trafford y sacó un zurdazo para perforar las redes.

La selección española de fútbol doblegó 3-2 a Inglaterra en el inicio de las acciones competitivas del grupo A de la Liga de Naciones de fútbol.

El atacante español Lamine Yamal inauguró el marcador a los dos minutos de juego tras una jugada en la que quedó mano a mano con el cancerbero inglés James Trafford y sacó un zurdazo para perforar las redes.

La respuesta de los dirigidos por Thomas Tuchel llegó a los 36 minutos por intermedio de la combinación entre el mediocampista Jude Bellingham y Anthony Gordon, en la que el centrocampista filtró un balón para que el extremo rematara desde la frontal del área, evitando la estirada de Unai Simón.

Cuando la primera parte agonizaba, Harry Kane marcó el segundo gol para el seleccionado de los tres leones aprovechando un pase de su compañero Nico O’Reilly.

En la segunda parte, la vigente campeona del mundo salió en busca del empate, por lo que el técnico Luis de la Fuente envió al terreno de juego a Alex Baena en sustitución de Ferran Torres; Baena consiguió el gol del empate al 60 tras una asistencia de Dani Olmo.

Baena cambió de rol al 74 para asistir a Mikel Oyarzabal con el tanto de la victoria para los españoles, con lo cual suman sus primeras tres unidades de la lid.

En el otro encuentro del grupo, Croacia venció a Chequia con goles de Luka Modric al 47 y Marco Pasalic al 77, mientras Adam Karabec descontó para los checos al 54 de partido.

Autor

Más entradas

Obtiene escritora matancera Premio Sed de Belleza 2026

4 de octubre de 2026 Jessica Mesa Duarte

Guiteras: nueva prueba neumática en el RAT definirá arranque esta noche

3 de octubre de 2026 José Miguel Solís

Es fuerte el desafío, pero no vamos a detenernos, expresa Díaz-Canel

3 de octubre de 2026 Redacción Radio26

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *