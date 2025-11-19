Convoca la CTC a jornada nacional de trabajo voluntario

La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y sus sindicatos convocan a una jornada nacional de trabajo voluntario los días 22 y 23 de noviembre en curso, como saludo al 66 aniversario del primero de este tipo de actividad productiva realizado en 1959.

Bajo el lema Por Cuba Juntos Creamos, las faenas estarán dedicadas al impulso de la producción de alimentos, esencialmente a la campaña de frio de los cultivos varios, la cosecha del café, la siembra de caña, la preparación de la próxima zafra azucarera, las actividades que sustituyen importaciones y generan exportaciones.

También habrá movilizaciones hacia las principales inversiones de los parques fotovoltaicos, la limpieza, embellecimiento e higienización de los centros laborales y el programa de transformación de los barrios.

En el caso particular de las provincias orientales, las acciones estarán dirigidas a la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Melissa, según afirma la nota de la CTC.

Protagonizado por el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara, el primer trabajo voluntario tuvo lugar el 22 de noviembre de 1959, en el Caney de las Mercedes, actualmente Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos, en el municipio Bartolomé Masó, provincia de Granma.