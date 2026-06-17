17 de junio de 2026

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Convocan a Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura

17 de junio de 2026 Redacción Radio26
La sesión será el 18 de junio de 2026, a las 2:00 p.m., con el objetivo de evaluar las “Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales.

La Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el Acuerdo 599-X/2026 del Consejo de Estado, que convoca a la Tercera Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su X Legislatura.

La sesión será el 18 de junio de 2026, a las 2:00 p.m., con el objetivo de evaluar las “Propuestas de Transformaciones Económicas y Sociales.

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