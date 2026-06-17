Opciones de la biblioteca Gener y Del Monte en el verano

La Biblioteca Gener y Del Monte es mucho más que un fondo de libros valiosos a consultar, se constituye en un centro cultural que combina la historia de la civilización con una atractiva actividad artística y comunitaria.

Ubicada en área cercana al parque de la Libertad, en el otrora Casino Español, esa institución, junto a su «colega», la infantil juvenil Guiteras abre sus salas en el verano para disfrute de los amantes de la lectura.

Su directora, Magaly Cárdenas, nos informa en entrevista a este medio de prensa:

«Tenemos una programación diseñada para todo tipo de público. Comenzamos el sábado 27 en la premier del período estival, con una alegre actividad infantil.

«Continuamos con diversos talleres de verano que permiten a la biblioteca sumarse a las opciones literarias y recreativas que se ofrecerán a nuestra población».

¿Qué horario tendrá la biblioteca en esos días?

«De 8:00 am a 5:00 pm diariamente, mantenido en el salón de lectura y préstamos de libros, el cual se combina con una mayor vinculación con centros laborales e instituciones que atraen a nuevos usuarios, pues al venir, se interesan por nuestros servicios y buscan libros digitales y también en los estantes para incrementar sus estudios y conocimiento en general.

«Ese es el instante de optimizar nuestra labor y creo, que estamos en un buen momento integrador, con espacios para adultos muy sólidos como la tertulia «Verte Matanzas«, conducida por el artista Jesús Chuchi Martínez, el importante «A buen resguardo«, con donaciones a la biblioteca de notables escritores, la titulada «Los libros que nos unen«, con la escritora Lucía Cristina Pérez y otras más, que deleitan a muchos amantes del arte y la literatura».

Se trata de proporcionar un verano para todos los gustos y preferencias con las ofertas que brinda la biblioteca Gener y Del Monte, con la finalidad de pasar bien estos días de vacaciones, a la vez que incrementemos nuestra cultura nacional, mundial y del universo en su inmensidad en una de las instituciones más apreciadas de los matanceros.