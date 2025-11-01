1 de noviembre de 2025

La consagración de la solidaridad (audio)

1 de noviembre de 2025 José Miguel Solís
¿Cuál puede ser nuestra respuesta? Trabajar hasta que se haga la luz, que es nuestra mayor satisfacción y la consagración de la verdadera solidaridad
El contingente de linieros matanceros Antonio Guiteras, destacado en la provincia de Granma, centra desde ayer los trabajos de restauración en la localidad de Guisa, donde se labora en la línea de 33 kilovolts, que aqueja un  gran volumen de daños.

Mas la mañana inició con la rotura del camión, un inconveniente que atrasó un trabajo planificado al detalle la noche anterior, comenta Liván Morales, liniero yumurino y jefe de brigada.

Realmente el panorama es complejo, tenemos inundaciones que atrasan y complejizan llevar la energía a Guisa, una comunidad que estuvo más de 25 horas sin electricidad antes del embate de Melissa y ahora, cae la noche de viernes con algo de adelanto, apunta Morales.

Somos un contingente de casi medio centenar de trabajadores de varios municipios de Matanzas y afrontamos la tarea con unidad y previsión.

A propósito de los desafíos, el liniero yumurino narró lo complejo de la geografía de la región y precisó que la tarea primaria se centra en el restablecimiento de la línea de 33 Kv que alimenta a la subestación de la localidad, con la amenaza de que el escurrimiento de las aguas retrase el desempeño.

¿Muestras de cooperación y agradecimiento?

Muchas, porque saben los granmenses que estaremos hasta que las líneas se prueben en caliente, hasta que cada acometida garantice energía a una comunidad que ha resistido un potente huracán.

En ese caso, ¿cuál puede ser nuestra respuesta? Trabajar hasta que se haga la luz, que es nuestra mayor satisfacción y la consagración de la verdadera solidaridad.

