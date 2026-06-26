Sobre victoria de Cuba en Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos

Declaraciones de Alejandro González Behmaras, director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba ante victoria de Cuba en Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos

La Habana, 26 de junio de 2026.- Cuba obtuvo una nueva y contundente victoria contra las maniobras de los Estados Unidos para impedir la asistencia alimentaria de las Naciones Unidas a nuestro pueblo. Estados Unidos fracasó en su intención de impedir que la Junta Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA) aprobara un programa que facilita la llegada al país de ayuda alimentaria para el pueblo cubano.

A continuación, declaraciones de Alejandro González Behmaras, director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba:

Cuba obtuvo una nueva y contundente victoria contra las maniobras de los Estados Unidos para impedir la asistencia alimentaria de las Naciones Unidas a nuestro pueblo. Esta mañana, en la sede del Programa Mundial de Alimentos en Roma, la delegación de los Estados Unidos trató de obstaculizar nuevamente la adopción del Programa Mundial de Alimentos, el documento que rige la cooperación de esta agencia de las Naciones Unidas con Cuba, con el propósito de obstaculizar el trabajo de la agencia hacia nuestro país. La Junta Ejecutiva aprobó, a pesar de las maniobras y de las presiones brutales del gobierno de los Estados Unidos sobre sus miembros, reitero, aprobó el Programa País para Cuba, con 29 votos a favor y solamente dos en contra, lo que demuestra, de manera reiterada, el aislamiento de la política del gobierno de los Estados Unidos hacia nuestro país.

El significado que tiene que Estados Unidos haya tratado de obstaculizar la adopción del Programa País para Cuba, que es el documento que regirá la cooperación de esta agencia de las Naciones Unidas con nuestro país en el periodo 2026-2030, y que permitirá canalizar un monto cercano a los 116 millones de dólares en materia de asistencia alimentaria, tiene una connotación particular. Estamos hablando de impedir que lleguen a Cuba alimentos financiados o canalizados a través del sistema de las Naciones Unidas. Yo creo que demuestra con absoluta claridad las intenciones del gobierno de los Estados Unidos respecto a Cuba, y forma parte esta maniobra, esta intención forma parte de la política de reforzamiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro pueblo; responde a la misma lógica del criminal cerco energético que se nos impone, y de la inclusión de Cuba en la espuria y unilateral lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Es decir, esta intención del gobierno de los Estados Unidos forma parte de la misma secuencia de pretensiones de arrodillar, de asfixiar a nuestro pueblo. Lo hace en un contexto, por supuesto, particularmente difícil para la economía y la sociedad cubanas, precisamente por los efectos sostenidos en el tiempo de todas estas políticas. El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos haya tratado de obstaculizar la adopción de este Programa, de impedir que un programa como este pueda funcionar, demuestra que al gobierno de los Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo la suerte que corre nuestro pueblo.

Se trata, reitero, de un programa de naturaleza humanitaria, es un programa de naturaleza muy sensible, puesto que el Programa Mundial de Alimentos tiene una larga trayectoria de trabajo y cooperación con las autoridades cubanas, los hemos visto trabajando frente al impacto de eventos hidrometeorológicos extremos, apoyando el Programa SAN de Seguridad Alimentaria Nacional, el PMA ha estado también ayudando a Cuba en esta coyuntura y en otras durante muchos años.

El gobierno de los Estados Unidos trata de obstaculizar la adopción de un programa que facilita hacer llegar a Cuba alimentos para el pueblo de Cuba. Entonces, a mí me parece que esta maniobra, que fracasa estrepitosamente, del gobierno de los Estados Unidos demuestra con mucha claridad que es mentira que al gobierno de los Estados Unidos le interesa o le preocupa la suerte de los cubanos; que es parte de una narrativa muy cínica a la hora de tratar de justificar las acciones violatorias del Derecho Internacional, contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, que han caracterizado la política de los Estados Unidos hacia nuestro país.

Debo decir además que este programa que Estados Unidos ha tratado de obstaculizar que se apruebe, es un programa que se negocia con los miembros de la Junta Ejecutiva, es un programa que se acuerda entre el país concernido y la agencia de las Naciones Unidas, en este caso el Programa Mundial de Alimentos, y que lleva un proceso de elaboración de muchos meses. Este programa debía haberse adoptado el año pasado y no se adoptó precisamente por la actitud de los Estados Unidos de poner trabas y obstáculos constantes a su adopción. En un esfuerzo de evitar que se politice un instrumento de cooperación tan sensible, en un tema tan importante, los miembros de la Junta Ejecutiva, incluyendo Cuba que la integra, hemos trabajado de manera muy sostenida, hemos celebrado largas consultas desde septiembre del año pasado a la fecha. Sin embargo, hoy el gobierno de los Estados Unidos trató sin ninguna justificación de posponer la consideración de nuestro programa por razones totalmente politizadas.

Por tanto, hay una intención muy mezquina por parte del gobierno de los Estados Unidos de impedir no sólo el normal desarrollo de la producción de alimentos en Cuba producto del bloqueo y producto del reforzamiento del bloqueo y de toda la política de agresión y asfixia hacia nuestro país; sino que, al mismo tiempo, tratan de impedir que otros, que terceros incluyendo el sistema de las Naciones Unidas, apoyen a nuestro país en este contexto. Por eso decía que me parece que esta acción de manera particular evidencia con mucha claridad cuáles son las intenciones del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba.

(Tomado de Cubaminrex)