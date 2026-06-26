Multipremiado autor matancero en el Miércoles de poesía

El multipremiado escritor matancero Pablo G. Lleonart fue el invitado del anfitrión del Miércoles de poesía, el poeta y editor Alfredo Zaldívar Muñoa, director de Ediciones Matanzas.

Durante la jornada vespertina en la casona de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el joven poeta, narrador, crítico y periodista compartió con los presentes poemas de un texto que ya acumula varios reconocimientos en concursos dentro y fuera de la provincia.

“Estoy muy contento con el libro porque ha tenido una trayectoria fructífera. En el año 2024 obtuvo la beca de creación Juan Francisco Manzano que otorga la UNEAC en Matanzas. Después, en el 2025, una selección de poemas de este libro obtuvo la beca de creación Prometeo que otorga la Gaceta de Cuba y en el 2026, ya como libro trabajado completo, obtuvo el Premio José Manuel Poveda de poesía, que otorga la Editorial Oriente.

“Me siento feliz por el recorrido de estos poemas que he venido trabajando y han encontrado su espacio y han sido bien recibidos tanto por los jurados de estos concursos como por el público lector en los espacios en que los he leído”.

Entre los poemas que leyó el también editor estuvieron Obrero sin bolsillos, La naturaleza del poema, En mi jardín ya no pastan los héroes, La gran rotura y Plegaria 21.

El escritor y dramaturgo José Manuel Espino Ortega, presidente del Comité provincial de la UNEAC, elogió los logrados versos y la madurez del poeta, cuyo crecimiento se nota en cada texto que nace y le pidió compartir Playstation sonnets (ganador del premio Primavera poética, en marzo de 2025).

En el volumen, que cuenta con un prólogo, tres partes y un epílogo, aparecen textos con referencias tanto a los miembros de la familia de Lleonart, su cotidianidad hasta a algunos de sus referentes poéticos.

“En mi poesía hasta el momento siempre tengo muy presente el entorno familiar, mi padre, mi madre, el espacio doméstico, la cotidianidad nuestra, del cubano, de lo que nos sucede cada día.

“En ella aparecen mis referentes, los distintos poetas que leo y mezclo todo eso. También hago referencias a manera de homenajes a diferentes escritores. Por ejemplo, dos de los poemas que leí en el espacio Miércoles de poesía están dedicados a Lorenzo García Vega, un poeta matancero de la generación de Orígenes, de Jagüey Grande.

“Este 2026 se cumplen cien años de su natalicio y quise realizarle un homenaje con Un objeto parecido a Lorenzo García Vega que juega con la propia vida de Lorenzo con el título de un poema suyo, Un objeto parecido a Mallarmé.

“También aparece Eduardo Chirinos, importante escritor peruano que es uno de los poetas que más he admirado. Incluí especialmente a Damaris Calderón, escritora cubana, matancera, radicada en Chile hace muchos años, pero que ha publicado mucho en Ediciones Matanzas y ha obtenido varios premios de la crítica.

“Me sucede algo con Damaris Calderón y con Eduardo Chirinos. Chirinos lamentablemente falleció, nunca pudo conocerlo, pero tengo la sensación de que lo conocí y Damaris Calderón, felizmente está creando muchísimo todavía pero no vivo en Cuba y no la conozco pero siento como si la conociera gracias a la cantidad de lecturas que tengo. Damaris fue parte del jurado que me premió en el José Jacinto Milanés.

Laura Ruiz también forma parte pues en este libro aparecen dos poemas que son para ella. Cuando hablo de la familia la incluyo. De alguna manera siento que me une algo especial a todos estos escritores y lo que intenté fue trasladar eso a la poesía y que fuera un homenaje también desde estos versos del libro a personas que admiro y que quiero”.

Al respecto el dramaturgo, crítico y escritor Ulises Rodríguez Febles expresó que “Pablo ha sido capaz de narrar su contexto más cercano con belleza, inteligencia y sutileza y, dentro de esas descripciones, me gusta mucho que comenzó su lectura con un poema dedicado a su padre y terminó con la poeta y editora matancera Laura Ruiz como protagonista”.

Resaltó que “la trayectoria de la poesía del joven, sus premios muestran un elemento significativo de la literatura matancera. Nos sentimos muy orgullosos de la generación de autores talentosos que ahora mismo forman parte de las letras en la provincia”, recalcó.

Durante su camino el libro se ha enriquecido. Ha variado su estructura, al tiempo que ha pasado por varios títulos: en 2024 apareció como proyecto como Cementerio de naves espaciales, luego sería Doce segundos antes del fin de mundo hasta ahora que, ya como libro terminado, Polaroid se alzó con el premio de la Editorial Oriente.

Acerca de la oportunidad de regresar al Miércoles de poesía, al decir de Zaldívar Muñoa uno de los únicos espacios en el país dedicados completamente a la poesía, sin apoyaturas en otras manifestaciones, el autor de Habitantes de Marte, El rumor de un lejano galope de caballos y Casa junto a la vía del tren valoró.

“La invitación al Miércoles de poesía es especial. Es un espacio que conozco desde mi etapa de estudiante preuniversitario. Venía a los espacios siempre como público, los escuchaba. Es un espacio mítico, como dice Zaldívar, por el que han pasado grandes figuras de la poesía latinoamericana en especial, por ejemplo, de uno de los grandes poetas chilenos; en sus inicios también estuvo Eliseo Diego.

“Por todo ello venir a leer los poemas en la UNEAC, además, que es la casa de los escritores y artistas, donde surgen también muchos de estos poemas y que me dio la beca Juan Francisco Manzano para poder trabajar en el libro, es muy especial.

“Me regocija y me gusta mucho lo que sucedió hoy porque fue una lectura entre amigos, rodeados entre personas que quiero mucho y creo que eso es lo más importante, las personas con las que uno comparte la poesía”.

Pablo G. Lleonart fue invitado anteriormente al Miércoles de poesía en enero de 2024 y, junto a Laura Ruiz, en septiembre del mismo año.

Los Miércoles de Poesía corresponden a un espacio dedicado exclusivamente a la lectura poética, por el cual pasaron todas las voces consagradas de los años 70 del pasado siglo, entre ellos Eliseo Diego, Cintio Vitier, Fina García Marruz, Roberto Fernández Retamar, Antón Arrufat y otras que visitaban el país o residían momentáneamente como Mario Benedetti y Ernesto Cardenal.