Tertulia del deporte con Urgellés, un joven campeón del atletismo

La Tertulia del Deporte, conducida por la historiadora y master Olga Lidia González, congratuló al laureado deportista matancero, Pedro José Urgellés Rustan, en el museo Palacio de Junco.

El joven es débil visual y compite como discapacitado en la modalidad de 100 metros planos, T-12. Obtuvo la primera medalla de oro en los V Juegos Para panamericanos Juveniles de Bogotá 2023 y después se impuso con tiempo de 11,55 segundos en el mismo evento con sede en Santiago de Chile, ese año.

El joven contó que empezó en el atletismo en 7mo grado, pero pensó que ese no era su futuro. Al año siguiente lo visitaron para que fuera a entrenar. Confiesa que lo quiso dejar, pero al final persistió y llovieron las medallas, más de 10 entre nacionales e internacionales.

Próximamente competirá en los Para Centroamericanos de Santo Domingo. Agradece la labor de los maestros y de su entrenador principal, Marcelo Suárez.

Ante la pregunta de Olga Lidia sobre su superación académica, apunta que se encuentra cursando la Licenciatura en Cultura Física, en la Universidad de Matanzas. Estudia mediante libros digitales y goza de licencia deportiva para poder entrenar y estudiar.

«Se me sale el corazón del pecho, tanto cuando lo hace en Cuba, como cuando corre en el extranjero». La abuelita, su máxima promotora, estuvo presente en la tertulia junto a dos de sus hermanas. Ella señaló que se siente orgullosa de su nieto mayor y apunta que se pone nerviosa en los días de competencia.

Mientras, Urgellés, reconoce que el recibimiento de sus amigos y vecinos del barrio La Marina, cada vez que retorna de una competencia, lo llenan de una extraordinaria emoción.

La música llegó de manos del grupo Gamma, virtuosos de las cuerdas. Y los presentes sentimos la importancia de estos encuentros, de esta tertulia donde se reconoce y recuerda la valiosa trayectoria, la consagración de figuras inolvidables del Deporte, que conforman la fecunda historia de la Atenas de Cuba.