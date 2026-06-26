Libros contra pantallas

El debate educativo del momento ya no pasa por elegir entre pizarra o proyector, sino por decidir si los estudiantes deben aprender con un libro en las manos o con los ojos fijos en una pantalla.

La decisión de Suecia de frenar su inversión en digitalización y destinar 685 millones de coronas (unos 60 millones de euros) a distribuir libros de texto físicos para cada estudiante ha reavivado una discusión que trasciende fronteras: ¿estamos criando una generación incapaz de concentrarse?

El país nórdico, uno de los más tecnológicos de Europa, ha dado un giro de 180 grados. Su lema oficial, «från skärm till pärm» («de la pantalla a la carpeta»), resume una estrategia que busca recuperar el lápiz, el papel y la lectura profunda como pilares del aprendizaje.

La ministra de Escuelas, Lotta Edholm, fue contundente: «Tenemos una crisis de lectura en las escuelas suecas. Corremos el riesgo de ver una generación de analfabetos funcionales».

La medida llegó tras constatar un retroceso en las pruebas internacionales PIRLS de comprensión lectora, que los expertos asocian directamente al uso intensivo de pantallas en el aula.

La evidencia científica respalda esta preocupación. El uso prolongado de dispositivos electrónicos fragmenta la atención, genera sobreestimulación y fatiga cognitiva, y dificulta la concentración sostenida que exige la lectura.

Leer en entornos digitales, especialmente cuando están vinculados a redes sociales y multitarea, empobrece la comprensión. No es casualidad que al menos 79 sistemas educativos en el mundo hayan adoptado ya algún tipo de restricción al celular en las escuelas, según la UNESCO.

Suecia no está sola en este camino. Países como Países Bajos prohibieron los teléfonos inteligentes en las aulas para reducir distracciones; dos años después, los docentes aseguran que el ambiente es más relajado, la concentración ha mejorado y el rendimiento académico comienza a reflejarlo.

Francia lleva desde 2018 con una prohibición total en primarias y secundarias, mientras que Finlandia, Noruega, Italia y el Reino Unido se han sumado a la tendencia de restringir pantallas y recuperar los libros impresos como herramienta principal.

Lejos de rechazar la tecnología, estos países buscan un equilibrio: utilizarla cuando aporta valor pedagógico y devolver al libro su lugar central en la formación.

El libro físico ofrece ventajas que la pantalla no puede replicar: permite una interacción más pausada, una mejor organización mental del contenido, menor distracción y una experiencia de lectura estable que favorece la memoria y la comprensión.

Sin embargo, los especialistas advierten que el problema no está en el soporte, sino en el uso didáctico. Tanto un libro como una tablet pueden potenciar el aprendizaje o convertirse en un factor de distracción, según la actividad que proponga el docente.

La clave no es elegir entre pasado y futuro, sino diseñar un modelo educativo coherente que integre lo mejor de ambos mundos.

Lo que parece indiscutible es que la lectura profunda, esa que exige tiempo, silencio y concentración, no puede darse por sentada en la era de la inmediatez digital. Recuperar el hábito de leer no es un acto nostálgico, sino una necesidad pedagógica urgente

Los estudiantes necesitan consolidar habilidades básicas de comprensión y pensamiento crítico antes de navegar por el océano de información que ofrecen las pantallas.

La lectura no compite con la tecnología; la complementa. Pero para que eso ocurra, el libro debe volver a ocupar el lugar que nunca debió perder: el centro del aula.