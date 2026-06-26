Concibe Musicaribe Dance variadas propuestas para el verano

Colón-. La Compañía Musicaribe Dance se destaca como un proyecto de desarrollo local en el municipio, dedicado a la creación artística y las ofertas gastronómicas.

Oscar Rodríguez Soto, su director, explicó que desde hace alrededor de seis meses tienen el otrora Café Colonial como su sede principal y desarrollan un espectáculo nombrado Divershow, el cual consiste en animar al público para que participe y sea protagonista, conducido por los artistas Maday Carmona y Yasniel Bertrández. Entre las ofertas incluyen refrescos y golosinas, gestionados para su venta a los participantes.

Las actividades de la agrupación se amplían durante la etapa estival con novedosas opciones culturales y otros servicios previstos para varios días de la semana. Además se concibe el traslado a barrios, comunidades y espacios fijos como el parque 4 de Abril, el portal del Coppelia y la sala de televisión del Consejo Popular Este.

La participación en eventos provinciales y nacionales permitirá mostrar el nivel profesional alcanzado por sus integrantes en las más de tres décadas de fundada la academia, ya que participarán los días 27 y 28 del presente mes en la competencia de Ruedas de casino y luego en el Festival Nacional Escaramujo, que se celebrará em agosto, donde representarán a la provincia de Matanzas.

Con el lema Verano con mi gente, música, teatro, danza y juegos de participación para todas las edades se integran al espectáculo Divershow, una atractiva propuesta para la etapa estival.

Tomado de Radio Llanura de Colón