Arte y tradición, Máscaras celebra aniversario de la ACAA (+fotos)

La filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) festejó los 37 años de su fundación, este 7 de julio.

El jurado del XVII Salón Provincial de Máscaras, inaugurado para la ocasión, otorgó tres premios principales y varias menciones, en reconocimiento al talento y la innovación de los participantes.

El rollo, de Alejandro de las Traviesas Graverán, conquistó el primer lugar, así como una mención especial del proyecto de desarrollo local La Ribera y el Premio de la Asociación Hermanos Saíz.

«Hice esta obra animado por un colega que es miembro de la ACAA. Aproveché que tenía un tiempo libre como de 15 días entre trabajo y trabajo y me decidí a hacer la pieza.

«Busqué algo que no fuera ni tan fácil ni tan complejo porque teníamos poco tiempo para hacerla y presentarla en tiempo al Salón.

«Trabajé sobre la base del arte africano antiguo y el cubismo, inspirado en la estética de Pablo Picasso como una base y en la obra de Manuel Hernández, Premio Nacional de Artes Plásticas.

«En su confección utilicé materiales reciclados que estuvieran ensamblados para trabajarla y así ganaba en tiempo porque no tenía que ponerme a hacer todo desde cero.

«Hay cerámica, metal, sobre todo bronce, hay un casquillo de bala en una parte de la nariz, una corneta de bicicleta en la otra y resina que es la base de de la obra.

«Se llama El rollo porque el cubano ahora mismo lo que tiene en su cabeza es un rollo, pensando en la cotidianidad de cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, y de ahí viene ese rollo de alambre que forma parte del imaginario popular nacional.

«Es la primera vez que participo en este tipo de actividades. Tenía la intención de participar en otros eventos pero el tiempo no alcanza para todo lo que uno desea. Esta pieza sí salió y un primer premio que no esperaba. Nada más que la aceptarán en el Salón para mí era suficiente, imagínate mi alegría entonces porque además no estoy asociado a ninguna institución”.

Ecos de hierro, de Yoansys Luna González, mereció el segundo premio y se distinguió además con una mención del proyecto La Ribera y uno de los premios del comité provincial de la UNEAC.

“Para realizarla usé metal oxidado con una estructura moderna, geométrica con ángulos limpios. Esos metales de hierro oxidado transmiten un eco. Está inspirado en la cultura medieval, las guerras, los santuarios. Me propuse desarrollar un tipo de diseño atrevido, antiguo mezclado con lo moderno.

«Solo trabajé con con deseo de hacer algo fuerte y y limpio, no pensé en un premio ni nada parecido. Ya había participado en varios salones como miembro de la ACAA”.

El segundo lauro entregado por la vanguardia artística fue para Raíces de Valhalla, de Lázaro Dobarganes y Verónica Mejías.

Reinaldo Luis Encinosa Gallardo alcanzó el tercer lugar del Salón con su obra Ilusión.

Las menciones del Salón recayeron en Sueño eterno, de Alina Morales; Esencia, de Julio Villarpanda y Raíces de Valhalla, de Dobarganes y Mejías.

Diferentes instituciones se sumaron a la entrega de premios colaterales. El Museo Farmacéutico resaltó las piezas Iroko, de Leonor Jorge Vergara y Reflejo y realidad, de Julio Churchman, Pablo Perdomo y Gleisbby Perdomo.

El Consejo provincial de Artes Visuales entregó su reconocimiento a Mi rostro a retazos, de Lisette Suárez, mientras que el Fondo Cubano de Bienes Culturales destacó Rostros de lunas, de Yasmani García Medina y Massiel Delgado Rufín y la Galería Génesis dió su voto la obra sin título, de Teresa Pentón Romero y Dariana Menéndez.

En el acto, Antonio Enrique Pérez Marrero, presidente de la ACAA en Matanzas, pronunció las palabras centrales. Destacó la importancia de la asociación como plataforma para la promoción del arte popular y el desarrollo cultural en la provincia.

«Este 7 de julio la ACAA arriba a 37 aiversario. Son muchos años de trabajo y dedicación a la comunidad y su entorno, también en la formación de generaciones, en la consolidación de los valores estéticos.

«Creo que los artesanos y artistas de Matanzas en el país son un eje principal por el amplio programa que ha tenido siempre desde la superación, la realización de salones.

«Cuando cumplimos 37 años contamos con 12 salones provinciales, incluyendo la filial provincial, la casa sede de Cárdenas. En estos salones los particioantes son tanto de la membresía como del movimiento de artistas aficionados.

«En este salón se presentaron 112 obras, de ellas se recibieron 102 y recibieron reconocimientos 32 por diferentes instituciones.

«Creo que también hay que resaltar el trabajo meritorio de la ACAA dentro de la cultura matancera, gracias al apoyo de centros como el Museo Farmacéutico, la galería Génesis o el proyecto La Ribera, de Osmany Betancourt, Lolo. La sumatoria de estas voluntades en la premiación de los salones hace que se pueda reconocer en mayor cuantía el trabajo de nuestros artesanos artistas».

Durante la celebración se reconocieron los aportes a la Asociación del Historiador de la Ciudad, Ercilio Vento Canosa, y del artesano Nolberto José Artiles en sus 80 años.

La celebración de los 37 años de la ACAA en Matanzas, junto a la entrega de estos reconocimientos, reafirma el compromiso de la institución con la promoción y el reconocimiento de la creatividad y el arte popular en la provincia.

Fotos de Frank Alexis Ortega