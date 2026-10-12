Cómo fue que canarios poblaron y fundaron la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas

A la memoria de mi amigo, Arnaldo Jiménez de la Cal

Curiosidades de la Atenas de Cuba en su génesis

Fue lunes y no el domingo -momento más que indicado para una misa-, cuando aconteció la fundación de la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas.

Claro, todo parece indicar que siendo Gobernador y Capitán General de la Isla Severino de Manzaneda, escogiese esa fecha, el 12 de octubre, la efemérides del llamado Encuentro entre Dos Mundos para consagrar la primera ciudad cubana trazada con modernidad y una orientación solar.

Al margen de las disparidades de pareceres entre poder militar y clerical, como han hecho notar algunos historiadores matanceros, lo cierto es que se hacía común nombrar las villas, y con mayor razón la primera ciudad con los nombres del rey, el del Capitán General y por supuesto del Obispo en funciones en ese momento. Sin embargo, para nada trascendió el del Prelado Diego Evelino de Compostela.

Otro detalle curioso es que cuando el 25 de septiembre de 1690 Carlos II aprueba por Real Cédula la fundación de Matanzas, se designan 30 familias canarias, las cuales son trasladadas a La Habana y de allí, tiempo después, hacia la nueva urbe.

Se prometieron, claro, para edulcorar algo la “petición real”, la entrega de 50 pesos, un solar y una caballería de tierra para el sustento, premios como para no resistirse al viaje hacia el otro mundo, es decir, hacia el otro lado del mundo.

Pues así las cosas, cuando llega el momento de la entrega de tierras, por natural sorteo para evitar favoritismos en las que fueron posesiones naturales del asentamiento aborigen Yucayo y según consta en el acta del 30 de octubre de 1693, se concedieron las mercedes a 33 familias y no a las 30 preseleccionadas por mandato real.

Así consta en el documento suscrito por Juan de Uribe Ozeta, escribano público… “En la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas en 30 de Octubre de 1693; estando presente el Capitán D. Diego Méndez de León; el Alcalde D. Juan González Bello, y el Sargento Simón González, que lo eran de la Compañía de Milicias de esta Ciudad.”

Y para cerrar, le dejamos los nombres de los agraciados canarios, fundadores de la ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas, tal y como reza la declaratoria: “Se hizo el sorteo para el repartimiento de las treinta y tres caballerías de tierra con amparo a la ley de Indias, tocándole en suerte la primera que se midió de la banda del sitio del ingenio a:

“Esteban de Torres. La segunda a Juan Rivera. La tercera a Salvador Pérez. La cuarta a Ángel Pérez. La quinta al Sargento Simón González. La sexta a Domingo Alfonso, haciendo frente al salto principal del agua del río cerca del fin, de la jurisdicción. La séptima a D. Domingo Rodríguez. La octava a Sebastián Rodríguez y en su nombre a Francisco Rodríguez. La novena a D. Diego García Oramas. La décima al Alférez D. Juan González Bello. La oncena a Diego González Bello.Y de la banda donde está fundado el poblado del corral de ganado menor se contó la 12 a Matías Laguna. La 13 a Andrés Barroso. La 14 a Miguel Alfonso. La 15 a Juan Domínguez. La 16 a Melchor de Melo. La 17 a Baltazar González. La 18 al Capitán D. Diego Méndez en nombre de una familia ausente. La 19 a Blasina de Coyas.

“La 20 a Luis Pérez. La 21 al Capitán D. Diego Méndez, haciendo frente al salto de agua principal. La 22 a Jacinto González. La 23 al Alférez D. Andrés Díaz. La 24 a Pedro Fernández Guerrero, lindando con dicho río. La 25 a D. Miguel Pérez Malleca. La 26 a Pedro Hernández. La 27 a Juan González, lindando en parte con dicho río. La 28 a Francisco Martín. La 29 a Simón Díaz. La 30 es cenagosa e intransitable cangrejera. La 31 a Pedro Báez. La 32 a Domingo González. La 33 a Gaspar de los Reyes. La 34 a Salvador Álvarez”.

En resumidas cuentas, está asentado que la extensión del territorio que ocuparía la ciudad de Matanzas fue determinada por Manzaneda el 9 de noviembre de 1693, señalándole por jurisdicción seis leguas en contorno, incluido los hatos y corrales comprendidos en ellas, disponiendo además que los dueños de haciendas vendieran sus frutos y ganados en la ciudad para abastecer a la naciente población.