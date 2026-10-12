Empresario cubano: entre el plan, la falta de recursos y la realidad

Hace unos días conversé con un empresario cubano con quien tengo amistad y hablo de diferentes asuntos cada vez que nos encontramos. Los temas siempre son los mismos: el trabajo, la familia y la situación del país.

La conversación que sostuvimos en este último encuentro giró en torno al plan de producción para el año 2027 de la empresa que dirige. Me dijo que le exigen un porcentaje superior al del año anterior, que no recuerdo a cuanto asciende.

Pensé que se refería al cierre del año en curso; él respondió que era al plan, no al cumplimiento. Añade este empresario que ellos no tienen posibilidades de cumplir el plan del 2026 por varias razones, entre ellas, la falta de electricidad y de materia prima.

Me explicó que su organismo nacional le informó que no tienen asignación de materia prima para el próximo año y que todo deben gestionarlo mediante encadenamiento productivo con mipymes y trabajadores por cuenta propia.

No supe qué decirle, pero pensé que, aunque mucho de lo orientado por su organismo superior está recogido en las 176 medidas y los 23 ejes de las transformaciones económicas y sociales que aprobó la máxima dirección del país, no le va a ser fácil cumplir.

Mi pregunta, sin ser empresario, es: si el organismo superior no pudo, en su momento, garantizar recursos y electricidad para el plan del 2026, ¿cómo una empresa provincial va a garantizar el plan del 2027, con una cifra más alta que la pactada para el presente año?