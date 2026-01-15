Cultura betancourense impulsa talleres y celebraciones en varias instituciones (+fotos)

En consonancia con la creación artística, la formación cultural y la preservación del patrimonio local, disímiles talleres, extensiones comunitarias y celebraciones institucionales lideraron la programación que, de la mano de la Dirección municipal de Cultura, tuvo lugar en Pedro Betancourt para el disfrute de la población.

Bajo el liderazgo de Héctor Luis Alonso Carreño, destacado poeta-repentista y especialista de literatura de la Casa de Cultura María Villar Buceta, esta instalación acogió la presentación de un Taller de Décima para adultos, donde los asistentes profundizaron en las técnicas de escritura y apreciación de este género lírico, consolidado como una de las expresiones literarias más representativas de las letras cubanas.

Por su parte, el museo Gustavo González Pérez extendió su quehacer hacia la sede de la Oficina Nacional de Administración Tributaria en el poblado con una muestra expositiva de numismática que deleitó a los trabajos del centro y que, complementada con detalles y curiosidades acerca de la presencia china en la localidad, fue replicada por el especialista e investigador Demetrio Elizalde Sotomayor en la escuela de enseñanza especial Jesús Menéndez Larrondo del territorio.

La propuesta «En Familia» reunió nuevamente a los devotos del bolero y la música popular bailable y, en su más reciente edición, el espacio Entre poemas y canciones en su más reciente edición festejó el aniversario 44 de la fundación de la casa de cultura municipal y, durante la jornada, un conjunto de trabajadores de la institución merecieron reconocimientos por sus significativas contribuciones a la preservación, divulgación y promoción del talento local desde las diferentes manifestaciones artísticas.

Fotos: Dirección municipal de Cultura en su perfil de Facebook.