Dos aficionados, unidos por el arte y lugar de origen, inauguraron en la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Matanzas una exposición que conecta con las raíces y los sueños.

Mario Scull González y Alejandro Souza Alonso presentaron la muestra bipersonal «Dos Artistas, Un Camino», que evoca recuerdos de la infancia a través de pinturas aunadas por un discurso elocuente.

Los amigos, oriundos del poblado de Sabanilla, perteneciente al municipio de Unión de Reyes, trazaron un mismo camino donde tienen espacio el surrealismo y el expresionismo ambientados en la vida rural.

Ser también diseñadores gráficos, según explicó Scull González, los ayudó a encontrar ese punto en común para compaginar sus obras, las cuales tienen diferentes ideologías, pero portan el mismo mensaje de autenticidad.

Dicha propuesta, en la que se pueden encontrar trabajos con el protagonismo enfocado en personas campestres y vistas panorámicas de paisajes cubanos, realza la facilidad del lienzo para avivar texturas y colores.