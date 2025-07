El regreso del Teatro Sauto a la vida cultural en Matanzas (II)

“El teatro no para, no podemos parar la restauración y no podemos cerrarlo, eso es una de las premisas de esta dirección. No cerrar el Sauto, mantenerlo abierto, ofreciendo funciones. Creo que es importante para la ciudad de Matanzas y para la cultura en el país”.

Desde la defensa de esta premisa planteada por Kalec Acosta Hurtado, al frente del equipo de dirección del Teatro Sauto, luego de la reapertura de la institución se mantendrán sus puertas abiertas ofreciendo funciones al tiempo que continúan las labores de mantenimiento en el interior del neoclásico edificio.

“Trabajamos en el tema de la climatización de la sala principal. Ya la bomba que necesitábamos apareció, gracias a las gestiones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas. Ya está puesta, estamos esperando su montaje eléctrico, a partir de una serie de pruebas que debemos desarrollar.

“Tenemos prevista también una prueba con Copextel del arranque previo del equipamiento grande del teatro que lleva muchos años sin trabajar. No lo pondremos en funcionamiento hasta que especialistas de Copextel, que fueron los encargados del montaje del sistema, den el veredicto de que está en condiciones de volver a trabajar en el teatro”.

Aunque muy importante para garantizar el bienestar del público que asista al Sauto y la integridad física del edificio, no es esta la única acción que acometerán los especialistas en el inmueble, Monumento Nacional, durante los próximos meses.

“Otras acciones que vamos a hacer es el reparcheo de la cubierta porque en algunos lugares hay filtraciones cuando llueve, en el escenario principalmente, lo cual nos limita utilizar un espacio en el fondo del escenario.

“Vamos a trabajar también en la sustitución de las estructuras de metal del teatro, lo que es el enrejado en interiores y exteriores, y la carpintería actual”.

Luego de que se destinaran cinco millones de pesos para las labores de restauración del Mural de las Musas, entre las principales acciones que se acometieron recientemente, los especialistas trabajan, en conjunto con el Gobierno provincial, el Consejo de las Artes Escénicas y la Dirección de Cultura en función de priorizar los presupuestos necesarios para los mantenimientos constructivos.

No obstante, aclara Acosta Hurtado, en lo adelante será fundamental garantizar un sistemático plan de mantenimiento, restauración y conservación para que no pierda los valores que lo distinguen como uno de los exponentes mejor expresados del neoclásico cubano.

“El mantenimiento no debe parar. Estamos hablando de una institución de 162 años, en la que hay que constantemente ir trabajando todos los elementos, sustituir otros».

Igualmente explica los motivos por los cuales, a solo seis años de un extenso proceso reconstructivo, se ejecutan nuevamente labores de rehabilitación. “El teatro reabrió, pero estuvo doce años en un proceso de mantenimiento. Cosas que se hicieron en el pasado, ahora se están retomando.

“El mantenimiento es un movimiento cíclico que debe mantenerse. El Sauto es insignia de la Cultura en Matanzas, de los matanceros. La premisa principal es brindar servicios a los matanceros”.

A los espectáculos en la sala principal de la institución, sin detener los trabajos constructivos, se suman otros servicios que ofrece.

“Estamos también brindando ofertas de alquileres de salas, para fotos de 15, de boda, recorridos patrimoniales por un valor de 25 pesos para los cubanos y 250 pesos para extranjeros.

“De lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, se hacen los recorridos, porque los sábados y domingos interfieren en la programación. En caso de que alguien quiera hacer un recorrido especializado nos ponemos de acuerdo con los horarios”.

Aunque Sauto nunca cerró completamente sus puertas, los matanceros ya conocen el costo social y cultural de la ausencia de una programación sistemática en su sala principal.

No obstante la desaprobación de algunos, sirva la voluntad de los trabajadores del coliseo matancero de simultanear las funciones con su necesaria restauración para reafirmar su importancia como la institución cultural más representativa de la Atenas de Cuba.

Renunciar a su permanente mantenimiento, detener o limitar la totalidad de sus servicios al público durante más tiempo podría desembocar en el peligro de verlo languidecer hasta perderlo. El Sauto debe mantenerse activo, pese incluso a la crisis energética. Solo así podremos asegurar la supervivencia de nuestra identidad cultural.

Foto de Félix González