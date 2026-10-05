Entregan Premio de Honor de Ediciones Aldabón a Ulises Rodríguez Febles

El dramaturgo, narrador y crítico Ulises Rodríguez Febles recibió este domingo el Premio de Honor de Ediciones Aldabón, de manos de su director Daniel Cruz Bermúdez, durante la primera jornada del certamen que auspicia la editorial de la Asociación Hermanos Saiz en Matanzas.

Como parte del programa de la octava edición del más importante de sus reconocimientos, la casa editorial yumurina dedicó el panel El señor de las tijeras al autor de libros como Las últimas vacas van a morir, Béisbol y Criaturas de isla.

“Ha sido un día maravilloso porque hemos compartido experiencias, han hablado cosas maravillosas sobre mi obra tanto la parte publicada por Aldabón, como la que no. Me entregaron el Premio de Honor, lo que para mí es una motivación para seguir comprometido con esta editorial que uno siente de uno.

“Es que como ha pasado el tiempo y ya no soy un joven, me hace sentirme joven al lado de la nueva generación de escritores. Nos hemos hasta divertido y hemos compartido lecturas, ha existido un público heterogéneo, diverso que tiene que ver mucho con los diferentes momentos de mi vida. Fue una linda tarde y aquí estamos esperando otros años y otras publicaciones”.

En el coloquio intervinieron tres autores-editores cuyo trabajo ha estado vinculado al de Ulises, acerca de textos que llevan su firma, aparecidos bajo el sello de la casa editora con sede en la intersección entre las calles Milanés y Dos de Mayo, muy próxima a celebrar los 28 años de su fundación.

Náthaly Hernández Chávez ahondó en el primer libro que escribió Rodríguez Febles de teatro para niños y a su vez, el primero de teatro de títeres. Merecedor del Premio Nacional de Dramaturgia, valoró Náthaly, Cyrano y la madre de agua resalta por su sencillez y porque encuentra otras maneras de abordar temas como las relaciones de familia, el amor a la naturaleza, el respeto hacia las demás personas, sin que su didactismo sea evidente.

Alfredo Zaldívar se refirió al debut literario del también director de la Casa de la Memoria Escénica: El señor de las tijeras, un libro de minicuentos que reflejó la coherencia que desde ese momento distinguía a un muy joven Ulises.

Ejemplo de ello son las temáticas que aborda desde el civismo y su carácter social, su vocación subversiva, su manera de manejar con inteligencia el humor, la ironía y el sarcasmo para denunciar, a veces veladamente y casi siempre de manera descarnada. “Sus obras están en el centro de los conflictos de los cubanos”, comentó Zaldívar.

“Estoy muy feliz con el libro El señor de las tijeras porque su reedición fue una sorpresa. Yo no sabía que la habían publicado nuevamente por merecer el Premio del Lector del año del Instituto Cubano del Libro y de Aldabón en 2022. Este es un libro que yo quiero mucho”.

Maylan Álvarez tuvo a su cargo la presentación de La doncella errante y otros monólogos para actrices, texto que, dijo citando a la crítica Fefi Quintana, recoge cinco monólogos de mujeres escritos por un hombre, a saber, La ventana tejida; Frida, yo soy María; La maga no soy yo; Emilia habla con los que no la escuchan y La doncella errante.

Acompañan a los textos dramáticos miradas críticas de sus puestas en escena, así como constancias de sus estrenos y representaciones, lo que aporta un plus al volumen y da fe del archivista que habita en su autor, siempre presto a conservar la memoria del teatro cubano, empezando por su propia obra.

A Ulises lo unen muchos lazos con Ediciones Aldabón, institución a la que debe la publicación de algunos de sus libros. “Agradezco mucho a esta dedicatoria de su premio por muchas razones: porque se está celebrando el aniversario de fundación de Aldabón.

«También doy gracias por todo el cariño y el rigor editorial que han tenido durante todo este tiempo y porque, de alguna manera también, yo formé parte de su surgimiento porque era el presidente de literatura de ese momento, además de que mi primer libro de teatro para títeres Cyrano y la madre de agua fue publicado por esta editorial”.

Pero su agradecimiento no quedó solo en la institución. Para él resulta vital la labor de quienes empujan siempre en pos de lograr propósitos nobles. “Agradecerle a Daniel Cruz Bermúdez su persistencia porque salieran los dos libros, El señor de las tijeras y La doncella errante; agradecer los diseños de Johan Trujillo, especialmente en el caso de la obra de los monólogos y a Norge Céspedes por la exquisita edición”.

Una nueva iniciativa de promoción de la editorial que coordina Daniel Cruz Bermúdez fue la subasta del libro El concierto, de Rodríguez Febles, publicado por Tablas Alarcos.

La tarde dominical estuvo amenizada por la bailarina, coreógrafa y profesora Liliam Padrón, Premio Nacional de Danza, con el performance Frida, en una interpretación que busca conectar con la fuerza de la mujer, sin importar la procedencia o el lugar de residencia.

Asimismo, ofrecieron lecturas de cuentos breves el propio Ulises y los jóvenes Jonathan Rivero y Alain Gómez Pérez, de los más recientes ingresos a la AHS en Matanzas. Antecedieron a las actividades vespertinas, en el espacio La hora de Aldabón, un panel en el que intervinieron Raúl Piad y Alain Gómez, jóvenes cuyos textos se han publicado en editoriales fuera de la provincia y la presentación del proyecto performático Concilio de las aguas.

Fotos de Adversy Alonso, Ulises Rodríguez Febles y Alain Gómez

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26