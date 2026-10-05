Liminares del Derecho Empresarial

Se trata de un trabajo nada monótono en el que hay que estar constantemente adaptándose a tareas diferentes. Para las personas con inquietudes y aficionadas a los retos profesionales, este sector ofrece muchas satisfacciones.

El abogado especialista en Derecho Empresarial tiene una función relevante dentro de la organización empresarial. Se encuentra con un amplio radio de acción en su labor profesional y le corresponden tareas como:

Elaboración de poderes

Redacción de todo tipo de contratos

Diseño de las estrategias de protección legal y la defensa de la empresa en caso de litigio

Reclamaciones de impagos

Defensa ante incumplimientos contractuales

Constitución de Sociedades

Defensa del socio minoritario

Estructuración de grupos empresariales

Fusiones de empresas

El Derecho es una de las disciplinas académicas más populares del mundo, y de las más amplias, por lo que apostar por la especialización en Derecho Empresarial es una buena idea a la hora de conseguir un rasgo diferenciador en el mercado laboral. Pero también puedes especializarte en otras menciones como en Derecho Digital y de las Nuevas Tecnologías o en Derecho de la Unión Europea. Ya sabes, el saber no ocupa lugar y te fortalece en el mercado laboral.

En un entorno empresarial cada vez más regulado, las organizaciones necesitan anticipar riesgos legales antes de firmar contratos, contratar personal, lanzar productos, proteger marcas o buscar financiamiento. El Derecho Empresarial permite que las decisiones comerciales se alineen con la ley y con los objetivos estratégicos de la empresa.

Profesor Titular y Consultante. Universidad de Matanzas.