Feria Nacional de Artesanía celebra a los padres matanceros

El Día de los Padres, con celebración en la Isla el tercer domingo del mes de junio, promete ser una jornada de expectativas y detalles para obsequiar con la esperada Feria Nacional de Artesanía Arte para Papá, auspiciada por el Fondo Cubano de Bienes Culturales de Matanzas.

Las sugerencias de regalos que en esta ocasión especial trae la institución, incluyen desde variadas ofertas artesanales de vestuarios, accesorios y calzado mediante el arte de la orfebrería, la bisutería y la cerámica, hasta productos de aseo y ferretería para el hogar.

Doce creadores individuales y 15 formas de gestión no estatal, entre las que figuran los proyectos Selva María, Jardines del Mar y Poesía Marina, serán partícipes de una propuesta ideal para la población matancera.

Intervendrán también emprendimientos como la Joyería Rostal, recurrente en las ferias temáticas del Fondo, los cuales ofrecerán llamativos materiales como atrapasueños, conchas, portavelas, sonajeros, lámparas y espejos.

Yamira Román Castellini, especialista en promoción y publicidad de la entidad, confirmó que así como en años anteriores, visitarán el Hogar de Ancianos Doctor Mario Muñoz Monroy con interesantes actividades culturales junto al grupo Confluencias de aficionados de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de la ciudad.

La semana de sorpresas y mimos personalizados se extenderá desde este martes hasta el sábado próximo en un espacio donde hallarán lo mejor de la artesanía yumurina en la Calle del Medio entre Jovellanos y Matanzas, en la Atenas de Cuba.