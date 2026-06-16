Cuba apuesta por reducir las emisiones de metano en la agricultura y la ganadería

Como parte de las acciones contempladas en la Tarea Vida, el Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio Climático, Cuba impulsa diversas estrategias encaminadas a disminuir las emisiones de metano (CH4), uno de los gases de efecto invernadero con mayor impacto en el calentamiento global.

Entre las principales medidas figura la reducción de las emisiones procedentes de la fermentación entérica del ganado vacuno. Este proceso natural ocurre durante la digestión de los animales herbívoros y genera metano en cantidades que dependen del tipo y volumen de alimento consumido.

Los primeros esfuerzos están dirigidos a lograr una disminución del diez por ciento de estas emisiones mediante estrategias alimenticias más eficientes, lo que permitiría evitar anualmente alrededor de 355 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente.

Otra de las líneas de trabajo se concentra en el aprovechamiento del estiércol generado por la actividad ganadera. Las excretas del ganado vacuno y porcino constituyen fuentes importantes de emisiones de metano cuando no reciben un tratamiento adecuado. Por ello, el país prevé alcanzar el tratamiento total de los residuales porcinos, apoyándose en la instalación y uso de biodigestores.

Esta tecnología permite captar el biogás generado durante la descomposición de la materia orgánica y aprovecharlo como fuente energética, mientras que el efluente residual puede utilizarse como fertilizante agrícola mediante sistemas de fertirriego.

La reducción de las emisiones de metano también forma parte de las estrategias previstas para el cultivo del arroz. Durante el período de inundación de los campos arroceros se produce este gas debido a la descomposición anaerobia de la materia orgánica presente en el suelo.

Para disminuir su generación, el Programa de Desarrollo del Arroz promueve tecnologías que reduzcan el consumo de agua por hectárea, disminuyan el tiempo de anegamiento y reduzcan la altura de la lámina de agua en los cultivos.

De manera complementaria, investigadores cubanos trabajan en la obtención y validación de nuevos genotipos de arroz adaptados a las condiciones productivas del país, con tecnologías de explotación que contribuyan a una agricultura más eficiente y sostenible.

Estas acciones forman parte de los compromisos nacionales para enfrentar el cambio climático y avanzar hacia modelos de producción agropecuaria con menor impacto ambiental.