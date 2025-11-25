25 de noviembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Fidel, la cultura y la soberan{ia nacional

25 de noviembre de 2025 María Elena Bayón Mayor
“Vamos a llevar la oportunidad a todas esas inteligencias, vamos a crear las condiciones que permitan que todo talento artístico o literario o científico o de cualquier otro orden pueda desarrollarse (…)"

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), default quality

Fidel Y Alicia junto al Ballet Nacional de Cuba.

El concepto de Fidel Castro Ruz sobre la diversidad cultural como componente esencial de la soberanía, es basamento de la estrategia de la Revolución en estos años convulsos y críticos, por lo que su desarrollo y preservación asume rigores de exigencia en un mundo globalizado, donde se trata de imponer un único modelo cultural.

A la arrogante actitud de los imperios, que constituye una limitación al derecho a la identidad cultural como individuos y como naciones, se antepone el pensamiento de nuestro Comandante en Jefe, quien expresó que el pueblo que olvida su cultura, sus raíces y su historia es vulnerable ante la agresión de los grandes medios de comunicación pertenecientes a aquellos que persiguen una dominación universal.

El máximo líder de la Revolución trazó una política que se ha mantenido a pesar de las serias limitaciones económicas que vivimos desde hace décadas. Y cito este concepto esencial.

Fidel y Silvio.

“La Revolución no puede pretender asfixiar el arte o la cultura cuando una de las metas y uno de los propósitos fundamentales de la Revolución es desarrollar el arte y la cultura”.

Por lo cual se han adoptado a lo largo de estas décadas medidas que benefician a los artistas y escritores cubanos y estimulan que su espíritu creador encuentre mejores condiciones para desarrollarse, sin subestimar la necesidad de elevar la capacidad de apreciación del arte, así como el acceso del pueblo a la cultura.

Fidel en la UNEAC.

Y dijo Fidel, a quien evocamos en el aniversario noveno de su desaparición física: “Vamos a llevar la oportunidad a todas esas inteligencias, vamos a crear las condiciones que permitan que todo talento artístico o literario o científico o de cualquier otro orden pueda desarrollarse (…) Vamos a librar una batalla contra la incultura; vamos a despertar una irreconciliable querella contra la incultura, y vamos a batirnos contra ella y vamos a ensayar nuestras armas”.

Y lo cumplió. Y es motivo de vida, espiritual y permanente, para los cubanos de todas las generaciones.

Más entradas

Poesía matancera en el Encuentro Iberoamericano de Trova y Poesía

25 de noviembre de 2025 Jessica Mesa Duarte

El tablero de la memoria

25 de noviembre de 2025 Yannier Delgado Díaz

Tocayo, me jodiste

25 de noviembre de 2025 Enrique Tirse Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *