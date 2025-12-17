Fondo de Bienes Culturales y Ediciones Vigía, propuestas de excelencia en FIART 2025

Amplia es la representación matancera en la Feria Internacional de Artesanía, FIART 2025, que hasta este 21 de diciembre se mantendrá abierta en el recinto cultural de Línea y 18, en el Vedado capitalino.

Acerca de las propuestas de la provincia a la cual está dedicado el evento expresó Yamira Román Castellini, especialista en promoción y publicidad del Fondo Cubano de Bienes Culturales en Matanzas.

“Tenemos acá ocho stand de artistas matanceros y cuatro institucionales; entre los cuatro institucionales tenemos dos del Fondo de Bienes Culturales; uno mixto y uno con las piezas del Taller de Cerámica de Varadero.

“Entre nuestras propuestas se encuentran también el stand con las obras de premiados de la ACAA Matanzas y el de Ediciones Vigía, que participa con nosotros por segunda ocasión. También están presentes creadores de diferentes manifestaciones como recursos marinos, piel, orfebrería, cerámica y bisutería”.

Hasta el 21 de diciembre FIART acoge a 175 stands: ocho de expositores extranjeros y 167 de expositores nacionales, de ellos 116 creadores, todos caracterizados por un elevado nivel artístico.

Las ofertas se distinguen por su pluralidad en cuanto a técnicas, manifestaciones y creadores. Entre las de la filial matancera del Fondo Cubano de Bienes Culturales se encuentran las del Taller de Cerámica Artística de Varadero, según dijo Yordanka Cao Martínez, jefa de Producción en esa entidad, ubicada en 1ra. Avenida entre las calles 50 y 60, del balneario.

“Hemos decidido traer una nueva propuesta porque retomaremos próximamente todo lo que teníamos antes, gracias a una colaboración de Italia con el Taller de Cerámica, que ha permitido devolver la vitalidad a los hornos que teníamos un poco deteriorados y hemos ido aumentando la producción.

“Allí también se imparten clases a estudiantes de primer y segundo años de la Escuela de Arte de Matanzas. Dentro de nuestra muestra hay propuestas de seis de esos estudiantes. A partir del venidero mes de enero retomaremos los eventos que se realizaban hace un tiempo como el Encuentro entre Artistas”.

En el espacio de exposición de Ediciones Vigía, a propósito de celebrarse este 2025 sus 40 años de fundada, se exhiben lámparas y obras de diseñadores de varias generaciones quienes han dejado su huella creativa en la casa editorial yumurina.

El stand diseñado por Marialva Ríos resulta además homenaje a Rolando Estévez, diseñador fundador de la visualidad de Ediciones Vigía, argumentó Miladys Pérez Labrada, especialista del archivo de Vigía que ha incursionado en el diseño de libros.

“Trajimos una treintena de títulos para vender de varias temáticas y dos ejemplares únicos, solo para exhibición. Vigía recibió la invitación porque nuestro trabajo también es artesanal, ya que creamos libros arte y este año estamos cumpliendo 40 años. Además de eso la feria está dedicada a Matanzas”.

Entre las novedades que lleva a FIART 2025 el sello del quinqué se incluye el pergamino que saluda los 73 años de Los Muñequitos de Matanzas, emblemática agrupación rumbera de Cuba.

Desde la inauguración de FIART, el 5 de diciembre último, varias propuestas culturales matanceras se han sucedido como parte de un programa que reafirma a esta cita, más que como una acción comercial, como una gran acción cultural con actividades con acceso libre al público que estimulan y generan valores estéticos.

Así será también en la clausura, prevista con la actuación de otro artista de la provincia, acotó Román Castellini.

“En la clausura el día 21 estará con nosotros el cantautor cardenense Tony Ávila para que puedan disfrutarlo los cubanos que lleguen al recinto ferial cultural de Línea y 18, en la capital”.

Con un guiño a la paisajística natural y urbanística de la provincia, la entrada del recinto ferial muestra dos sitios icónicos matanceros.

El decorado, confeccionado por el Grupo Arte Decorativo, ArtDeco, para la ocasión, recrea el paseo fluvial cultural de Narváez y el destino de sol y playa más importante del país, además de una de las columnas del Puente de la Concordia, uno de los símbolos más representativos de la Atenas de Cuba.