Matancero Alejandro González más valioso en Supercopa rumana de voleibol

El matancero Alejandro Miguel González (Ragnar) fue elegido el jugador más valioso de la Supercopa de Rumania, un certamen que en este mes de diciembre vio como se tituló campeón el equipo Corona Brasov, donde milita el atleta de esta occidental provincia.

“Si hubiera que resumir el partido de la Supercopa rumana de voleibol masculino en una sola imagen, probablemente se elegiría un salto de Alejandro González con el brazo extendido, listo para golpear la pelota a más de tres metros del suelo”, según reportes desde la nación europea.

Varios trascendidos aseguran que el voleibolista matancero resultó mucho más que el máximo anotador del equipo, porque destacó por su agresividad en el saque, en el bloqueo, y “transmitió constantemente un mensaje muy claro: el Corona no había viajado a Bucarest solo para ser el rival de turno del campeón, sino para ganar”.

Se dice que cada ataque exitoso iba acompañado de un gesto de ánimo hacia sus compañeros y ejercía una presión adicional sobre el Dinamo, el elenco derrotado en una final en la que también participó el santiaguero Liván Osoria.

Las publicaciones describen la actuación de Ragnar como casi impecable. “Remató tanto en largo como en diagonal. Aprovechó el bloqueo del rival cuando no tenía ángulo, colocó el balón con inteligencia detrás de la línea defensiva y recibió, sin inmutarse, balones difíciles en situaciones de recepción complicadas”.

La versatilidad de Alejandro como jugador brilló. No se limitó a atacar. Se asegura su participación activa en la defensiva. Una de las notas de mayor relevancia aconteció cuando en el tercer set, con una estirada, recuperó una pelota que parecía perdida, cambiando así por completo la dinámica del juego y reactivó el impulso de Corona.

La actuación del atleta de 22 años y 2.08 metros de altura, confirma su buena recuperación, luego de aquella lesión de abril de 2024, que le provocó daños en el ligamento cruzado anterior y el menisco interior medio de la rodilla derecha, que implicó una intervención quirúrgica.

El Corona Brașov, es el cuarto club internacional donde juega Ragnar, pues antes lo hizo en el Sada Cruzeiro, Brasil (2021/2022), en el Araguari Vôlei, Brasil (2022/2023) y Jihostroj České Budějovice, República Checa (2023/24 – 2024/25).

Foto: Tomada del Facebook de Nayda Rodríguez.