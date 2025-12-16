Cocodrilos llegan a 45 victorias en la Serie Nacional

Los Cocodrilos de Matanzas se convirtieron hoy en los primeros en arribar a las 45 victorias en la edición 64 de la Serie Nacional de Béisbol, lo que constituye un récord para el equipo en una campaña de 75 juegos.

La tropa dirigida por Armando Ferrer, ya con el cupo seguro a la postemporada, derrotó 7-2 a los Elefantes de Cienfuegos en su pantano del Victoria de Girón, y anclada en la segunda plaza del torneo, a solo medio juego del lugar de honor, continúa la batalla por lograr el pase directo a la venidera Liga Élite.

Con un ataque de 10 imparables los saurios tumbaron al fango a los paquidermos, que con apenas dos éxitos en sus últimos 10 partidos cayeron al octavo lugar y han puesto en peligro su clasificación a la siguiente instancia.

Destacaron con el madero en el pleito de hoy Brayan Peña, con un indiscutible que trajo a dos compañeros a casa, y Eduardo Blanco, quien pegó un cohete para remolcar dos más y convertirse en el nuevo líder en ese departamento con 68.

Yamichel Pérez trabajó dos tercios de juego con mucho temple y tranquilidad y se anotó la victoria, Luis Manuel Hernández se apuntó el salvamento y Raikol Suárez salió derrotado.

Por su parte, los líderes Leñadores de Las Tunas quedaron tendidos en el césped del Nguyen Van Troi con pizarra de 2-1 por unos Indios guantanameros que sumaban 14 derrotas consecutivas.

Una rebelión de la tribu a la hora de recoger los bates que comenzó con un jonrón de Danger Casi, continuó con otros tres sencillos seguidos para marcar la carrera de la victoria.

Rubén Rodríguez firmó una gran apertura, pero el rescatista Rodolfo Díaz no pudo preservar la ventaja y encajó el revés; Enyer Fernández mantuvo quietas las hachas verdirrojas y se llevó el triunfo.

En ese partido, Yordanis Alarcón llegó a dos mil hits en series nacionales y se convirtió en el segundo tunero, detrás de Danel Castro, en arribar a esa cifra.

Los Cazadores de Artemisa sudaron para vencer 3-2 a los Piratas de la Isla de la Juventud en el estadio de 26 de Julio y saltaron al séptimo escalón en la tabla de posiciones.

Daniel García realizó una excelente salida para agenciarse el crédito, ayudado por el veterano José Ángel García, quien salvó su partido número 325, y por un vuelacercas de Osbel Pacheco.

En su cuartel general del Guillermón Moncada, las Avispas de Santiago de Cuba se niegan a rendirse en sus aspiraciones de llegar a los playoffs y noquearon 13-3 a los Alazanes de Granma, para desplazarlos del décimo puesto.

Mientras tanto, fue sellado por las inclemencias del tiempo el partido entre los Leopardos de Villa Clara y los Toros camagüeyanos, cuando estos últimos vencían 4-2 en el tercer episodio.

El desafío entre Industriales y Pinar del Río en el estadio Latinoamericano fue suspendido también por las intensas lluvias que desde la jornada de ayer azotaron la capital del país.

Los partidos Holguín-Ciego de Ávila y Mayabeque-Sancti Spíritus no se pudieron efectuar por problemas en la transportación y jugarán mañana doble cartelera.

