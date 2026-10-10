Inició en Matanzas 51 Jornada de la Cultura

Fotos: Carrete Producciones

La Banda provincial de Conciertos, proyectos socioculturales y artistas de diferentes manifestaciones formaron parte este 10 de octubre del pasacalle con el que inició la 51 Jornada de la Cultura en Matanzas. Desde la Plaza de la Vigía comenzó el colorido desfile que llegó hasta el Parque de la Rueda Dentada donde el tradicional toque de la campana dio paso a la recordación del inicio de las luchas por la independencia de Cuba, hace 158 años.

La presidenta del gobierno municipal, Dailyn Alfonso Mora, pronunció las palabras inaugurales del evento que se dedica especialmente al 333 aniversario de la fundación de la ciudad. “Nuestra semana de la cultura matancera, en su edición 50, es también un homenaje a quienes, desde generaciones pasadas hasta el presente, han defendido y enriquecido la identidad cubana”, expresó.

Asimismo adelantó que en “los venideros diez días las calles, parques, plazas, comunidades e instituciones se convertirán en escenarios vivos de música, danza, literatura y artes plásticas, como testimonios de la fuerza cultural que late en el corazón de nuestra ciudad”.

A seguidas los artistas dedicaron una gala, bajo la dirección de María Eugenia Romero, a la fecha que recuerda el momento en que Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, dio la libertad a los esclavos. Intervinieron en el momento cultural el proyecto Maravillas de la infancia, cultivador de sueños, los repentistas Kiko y Yunieski y Los reyes del tambor.

Participaron en el encuentro también Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura; Eddy Tabares Daniel, presidente de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en la provincia; Leymen Pérez García, vicepresidente de la UNEAC y Luis Octavio Hernández, destacado creador matancero.

Formaron parte del programa este sábado las presentaciones de Teatro Icarón con Las penas que no me mataron, bajo la dirección de la Maestra Miriam Muñoz y Teatro de las Estaciones, con Pedro y el lobo, con dirección de Rubén Darío Salazar; la inauguración de la exposición fotográfica Matanzas, de Jesús Martínez, las peñas En un 2×3, de la compañía de variedades circenses La Rueda, en la sala El Mirón Cubano y Un sábado diferente, con la conducción de la escritora y promotora Cecilia Soto, en el Museo de Arte Lorenzo Padilla, durante la mañana.

Por la tarde hubo espacios dedicados al danzón, la narración oral, el cine, la música mexicana y la rumba en diferentes barrios matanceros.

Este domingo proseguirán las actividades del programa con una retreta de la Banda provincial de Conciertos, dedicada al 333 aniversario de la fundación de la Ciudad de San Carlos y San Severino, desde las 10 de la mañana, en el portal del teatro Sauto; la Fiesta Infantil Alegrías y colores, con la presentación de proyectos socioculturales y unidades artísticas de la Casa de Cultura Municipal Bonifacio Byrne, en el Parque de la Libertad, la romería del círculo de amigos de la Cultura Española en la Ermita de Montserrat.

En los barrios yumurinos tendrá lugar un homenaje a personalidades de la cultura matancera, en el Naranjal; el proyecto comunitario De balcón a balcón, de Teatro Icarón, en Peñas Altas; actuaciones de payasos en La Playa y Canímar; la peña México lindo y querido, en el Centro Cultural Abraham Lincoln y una Feria Cultural Comunitaria dedicada al 9no aniversario del Proyecto Sociocultural Mi corazón toca tu puerta, en el Centro Cultural Maravillas de la Infancia, en Versalles.

En la tarde se desarrollarán el Encuentro municipal de Hogares Cucalambeanos, con la presentación Conchita Torres y su Grupo y poetas profesionales y aficionados, en Pueblo Nuevo; un concierto de la Jazz Band Casino Bellamar, en la Sala White y un baile danzonero con la Orquesta Failde, en la Casa del Danzón.

Para el horario vespertino también se reservan el espacio El Bolerazo, del solista Alfonso Llorens y sus invitados y un pasacalle desde el Parque de la Libertad hasta la Plaza de la Vigía por la calle Milanés, en vísperas del 333 aniversario de la fundación de la Ciudad de San Carlos y San Severino de Matanzas, con la participación de la Compañía Noria y Agrupación Folclórica Los Matanceros.

La 51 Jornada de la Cultura en Matanzas tiene como motivaciones, además, los 65 años de la UNEAC y del Movimiento de Artistas Aficionados, el 50 aniversario de la creación del Ministerio de Cultura, el 40 de la Asociación Hermanos Saiz, el 35 de la Casa de Cultura municipal Bonifacio Byrne y el centenario del Líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26