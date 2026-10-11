Barcelona golea al Getafe y mantiene su invicto en LaLiga

El FC Barcelona volvió a demostrar su buen momento en LaLiga tras vencer 3-0 al Getafe en el Camp Nou.

El conjunto azulgrana firmó una sólida actuación ante su afición y sumó tres nuevos puntos para mantener su condición de invicto en el campeonato. El equipo catalán continúa con paso firme en este inicio de temporada.

La ofensiva del Barcelona encontró respuesta en Antony Gordon, Gabriel Jesús y Jules Koundé, autores de los tres tantos del encuentro. Los azulgranas controlaron el partido y aprovecharon sus oportunidades para superar a un Getafe que no consiguió frenar el ataque local.

Lamine Yamal también tuvo protagonismo al repartir una asistencia durante el encuentro. El joven atacante alcanzó las cinco asistencias en lo que va de temporada y se convirtió en el máximo asistidor del campeonato.

Su visión de juego y capacidad para generar ocasiones continúan siendo importantes en el esquema azulgrana.

Con este resultado, el Barcelona mantiene su invicto y refuerza sus aspiraciones en la lucha por el título liguero.

La combinación de eficacia ofensiva y aporte de sus principales figuras vuelve a marcar diferencias para el conjunto catalán.