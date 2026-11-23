Jovellanos.- La Dirección municipal de Cultura reconoce y comparte el valor reflexivo de la obra poética «Donde la vida pierde sus colores», del escritor jovellanense Hamed Lázaro González Hernández. La creación, desde la sensibilidad literaria y el lenguaje metafórico, invita a pensar sobre las consecuencias humanas, sociales y espirituales del consumo de drogas. La palabra se convierte así en herramienta de conciencia y transformación.

En sus versos, el autor construye una mirada crítica sobre una realidad que no solo deteriora la salud, sino que también fragmenta historias, apaga sueños, transforma sonrisas y desdibuja los horizontes de quienes quedan atrapados en sus efectos. La imagen del humo que atraviesa los rincones de la vida representa esa presencia destructiva que, silenciosamente, invade los espacios personales, familiares y colectivos.

La obra trasciende el discurso preventivo convencional. No recurre al señalamiento ni al juicio hacia quienes enfrentan esta problemática; por el contrario, propone una reflexión sobre el valor de la vida, la libertad, la esperanza y la posibilidad de recuperar aquello que las adicciones amenazan con arrebatar. Su mensaje adquiere especial significado cuando recuerda que todavía existen razones para abrir una ventana.

El poeta defiende el derecho de cada ser humano a construir su propio destino y a recuperar los colores perdidos. Desde la cultura, el arte y la literatura también se combate este flagelo: la palabra puede sensibilizar, despertar conciencias y convertirse en una herramienta de transformación social. La obra de Hamed Lázaro González Hernández ratifica esa verdad y convoca a mirar la vida con esperanza.

Porque defender la vida también es defender los sueños, la dignidad y los colores que nos hacen humanos. La Dirección municipal de Cultura de Jovellanos comparte esta obra que, desde la poesía, llama a la reflexión y a la resistencia. La palabra, cuando se vuelve verso, también puede ser trinchera contra las drogas y abrazo para quienes necesitan recuperar el sentido de vivir y de soñar.