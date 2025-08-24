La Uneac de aniversario

La cita, con escenario en la Casa Social, contó con la presencia del primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, quien confirió un diploma de reconocimiento a la Filial por su relevante ejecutoria.

El popular espacio Café Mezclao, liderado por el escritor Alfredo Zaldívar, Premio Nacional de Edición, destacó la trayectoria de Alberto García, también director del conocido cuarteto Fantasía, con la entrega de obsequios por parte del poeta José Manuel Espino, actual presidente de la UNEAC, mediante un hermoso cuadro del artista Ernesto Cruz; una cerámica, de manos de Olga Blanco, presidenta de la Asociación de Músicos y un diploma de elogio a su magisterio, otorgado por la Escuela de Arte.

El concierto en homenaje a la fecha estuvo a cargo de la virtuosa cantante Olga Margarita Muñoz acompañada por el maestro de la guitarra, Mario Guerrero.

Canciones de la autoria de Marta Valdés, de la trova y del repertorio hispano impactaron al público ante la versatilidad interpretativa de la artista.

Asimismo, el vicepresidente primero de la Filial, Leo García Ramos, junto al realizador Daniel Aguiar, presidente de la Asociación de Cine, Radio y Televisión entregaron a Roberto Antonio González y su equipo de realización de Radio Ciudad Bandera, el estímulo de una obra de Adrian Gómez Sancho, por el Premio Internacional de la CBU, de la Unión Caribeña, alcanzado con el magazine «50 años de Nuestra América», laureado, anteriormente en el Festival Nacional de la Radio Cubana.

Zaldívar leyó poemas de Digdora Alonso en ocasión del aniversario 104 de su natalicio y la entrevista habitual del espacio, conducida por la escritora y periodista Maylan Álvarez, recayó en Espino, quien respondió a preguntas relacionadas con los instantes mejores y más tensos de su labor, el apoyo de los afiliados y el desarrollo de los proyectos de los creadores en respuesta a la cultura en la provincia.

Espino destacó en estos últimos años, la Musa de la UNEAC, obra icónica del maestro Rolando Estevez Jordán, Premio Nacional de Diseño, el trabajo durante plena Pandemia en las comunidades que continúa como estrategia, y el espíritu fraterno logrado entre el colectivo de la sede. Como proyectos futuros: rescatar la galeria de Estévez en la calle Medio y abrir la cafetería El Parnaso, en la Casa Social.

Acompañaron a los presentes el miembro del Buró provincial del Partido, Ramón Gómez, Mayra Suárez, del Dpto Ideológico, el director de Centro provincial del Libro y la Literatura, Efrahim Pérez Izquierdo y los vicepresidentes Alfonsito Llorens y Leymen Pérez.

Hubo rifas y risas, como siempre se disfruta en el Café Mezclao de la UNEAC en Matanzas en esta puesta, celebrando el aniversario 64 de la Unión de Escritores y Artistas.