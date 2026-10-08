Matanzas celebrará la Cultura con amplio programa de actividades

Más de 200 acciones conforman el programa de la 51 Jornada de la Cultura, que se celebrará en Matanzas del 10 al 20 de octubre en curso, según dio a conocer Osbel Marrero Acosta, director provincial de Cultura en Matanzas, este miércoles en conferencia de prensa.

Entre las actividades más importantes, que también se dedicarán al aniversario 333 de la fundación de la ciudad de Matanzas, destaca el pasacalle inaugural desde la Plaza de la Vigía, el propio día 10, con la Banda provincial de Conciertos y una gala bajo la dirección de María Eugenia Romero en el Parque de la Catedral.

El 11 y el 12 se dedicarán las mañanas a los pequeños con la actividad infantil Colores y alegrías y la Fiesta escénica, ambas en el Parque de la Libertad, y presentaciones en los horarios habituales de las salas de teatro del centro histórico de la ciudad.

El 12, fecha de fundación de la llamada Atenas de Cuba, en 1693, como es habitual acontecerá la Asamblea Solemne y la gala por el aniversario de la fundación de la urbe yumurina, con las actuaciones de Alfonsito Llorens, Conchita Torres, los proyectos socioculturales Por amor a mi raíz y Maravillas de la Infancia, el dúo de Kiko y Yuniesky, Bryan Sánchez y la orquesta Failde, informó María Eugenia Romero, quien tendrá a su cargo la dirección del espectáculo en el Teatro Sauto.

El evento científico Atenas, el 13, las jornadas literarias de los premios Fundación de la Ciudad, del 14 al 16 y el América Bobia, el 19 y el 20, el Encuentro de Realizadores de Televisión Barquito de Papel, el 16; los encuentros de Hogares Cucalambeanos y del Bailadero rumbero, integrarán el amplio programa diseñado por especialistas del sistema de la Cultura en la provincia.

Vale resaltar la inserción, entre las propuestas, de exposiciones de artes visuales, proyección de audiovisuales, cines móviles, conciertos, retretas, presentación de libros y espectáculos escénicos, a los que se suman los espacios habituales de la instituciones, entre ellos, el Miércoles de Poesía, el San Juan Murmurante, Conversando con… y La casa de todos.

Se incluyen las noches culturales en los barrios, encuentros de las personalidades de la vanguardia con los alumnos de la enseñanza artística y reconocimientos a creadores y especialistas destacados en el territorio matancero.

“La 51 Jornada de la Cultura se dedicará al centenario de Fidel, a los 50 años del Ministerio de Cultura, los 65 de la UNEAC y el Movimiento de Artistas Aficionados, el 40 aniversario de la Asociación Hermanos Saíz y el 35 de la Casa de Cultura municipal Bonifacio Byrne”, agregó Noslén González Sosa, subdirector provincial de Cultura en Matanzas.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26