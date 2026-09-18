Miradas a lo local desde el Fórum Fernando Ortiz en Matanzas

Con una conferencia magistral de la Doctora en Ciencias María del Carmen Barcia, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanísticas 2003 dedicada al factor africano en la historia cubana, comenzó este viernes el XV Fórum Científico Fernando Ortiz, dentro del programa de la Fiesta de los Orígenes en la ciudad de Matanzas.

La Casa de la Memoria Escénica acogió además la presentación del libro Bolondrón a través del tiempo; apuntes e iconografía, del historiador Víctor Orlando Martínez Bernal y la presentación de nueve ponencias relacionadas con la presencia aborigen en los primeros siglos coloniales y la influencia de los diferentes componentes étnicos cultura nacional y local.

Las investigaciones abordaron temas como las intervenciones arqueológicas del Yayal, en Holguín; el legado material indoantillano en la configuración de la identidad nacional; la presencia de aborígenes en Matanzas entre los siglos XVI y XVII; las huellas de la emigración anglófona en el central Reynaldos, en Guantánamo y el Caribe Francófono en el contexto etnocultural de San Germán, en Holguín.

En horas de la tarde se dedicó un panel a los 40 años del Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección Provincial de Cultura en Matanzas, una de las motivaciones a las que se dedica el encuentro académico.

Un total de 31 ponencias se presentará, de manera presencial o virtual, en cuatro comisiones de trabajo hasta el próximo domingo, 20 de septiembre, en la Casa de la Memoria Escénica, con la participación de investigadores, historiadores y especialistas de siete provincias del país durante el XV Fórum Científico Fernando Ortiz.

Autor Jessica Mesa Duarte Periodista de la emisora Radio 26